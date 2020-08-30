Türkiye, Avrupa şampiyonu! Bravo kızlar! | CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali

CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, finalde Sırbistan’la bir araya geldi. Yarı finalde Belarus’u 21-25, 25-17, 25-22 ve 26-24’lük setlerle 3-1 mağlup eden Türkiye, diğer yarı final eşleşmesinde Fransa’yı 23-25, 25-15, 25-20 ve 25-14 ile yine 3-1 deviren Sırbistan’la Bosna Hersek’te Zenica’da şampiyonluk mücadelesi verdi.

Türkiye 1-0 öne geçtiği, sonra 2-1 geri düştüğü finali muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 25-17, 16-25, 23-25, 25-16 ve 15-8’lik setlerle 3-2 kazandı. İpar Özay Kurt 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sude Hacımustafaoğlu ise 20 sayıyla oynadı. Sırbistan’da ise Vanja Savic 20 sayı kaydetti. İlayda Uçak 6 sayısının yanında savunmada müthiş bir performans sergiledi.

Kızlarımız, 2012 yılının ardından tarihinde 2. kez U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Genç Sultanlar, 2012’deki finalde yine Sırbistan’la karşılaşmış ve 3-0’la şampiyon olmuştu. Kızlarımız 2008, 2014 ve 2016’da üçüncü 2018’de ise 4. olmuştu.

Haber fotoğrafı: CEV

TÜRKİYE 3-2 SIRBİSTAN (25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8)

5. SET: TÜRKİYE ŞAMPİYON! KIZLARIMIZ ŞAMPİYON! 15-8 İLE SON SETİ ADETA DOMİNE ETTİK! İpar Özay Kurt 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.

5. SET: Türkiye 10-4 önde. Sırbistan oyuna girmekte çok zorlanıyor. İnanılmaz servis atıyor, çok çok iyi savunuyoruz.

5. SET: Türkiye sete 5-3 önde girdi. Dördüncü setin ivmesini koruyoruz. Enerjimiz çok yüksek!

4. SET: KARAR SETİNE GİDİYORUZ! 25-16 kazandık. Kızlarımız müthiş bir dönüşe imza attı, çok çok iyi servislerle Sırbistan’ın oyuna girmesine hiç izin vermedik. Savunmada İlayda’nın enerjisi de setin öne çıkan performansı oldu. Bu momentumu koruyup şampiyon olma zamanı! Haydi kızlar! İpar 25, Sude Hacımustafaoğlu 17 sayıda. Sırbistan’da Savic 20, Kocarevic 14 sayıda. Bu sette roller değişti. Türkiye 3 hata ile rakibine sayı verdi. Sırbistan ise 9 hata yaptı.

4. SET: Durum 18-13 oldu! Kızlarımız yüksek tempoyla oynuyor ve Sırbistan’ın ritim bulmasını engelliyor. Savunmada İlayda Uçak adeta şov yapıyor!

4. SET: 14-10 öndeyiz. İlayda Uçak savunma enerjisi ve Lila Şengün’ün zorlayıcı servisleriyle farkı açtık!

4. SET: Türkiye 11-9 öne geçti. Sude Naz Uzun fileye yakın servisleriyle çok iyi bir servis ritmi yakaladı. Sırbistan mola aldı.

4. SET: Sırbistan 9-8 önde. Elif Su Eriçek’in servisleriyle etkili olduk.

4. SET: Sırbistan sete 7-5’lik bir üstünlükle girdi.

3. SET: İyi mücadele ettik ama olmadı. Seti etkili servisleri ve hücumlarıyla 25-23 Sırbistan kazandı. İpar 20, Sude 12 sayıya ulaştı. Sırbistan’da Savic 16, Kocarevic 11 sayıda. Bu sette Sırbistan hata ile 4 sayı verdi. Türkiye’de ise bu sayı 8. Etkili servisleri karşılamakta zorlanıyoruz. Ve iyi manşet alamayınca geriden hücum etmek zorunda kalıyoruz ve topu istediğimiz yükseliğe kaldıramıyoruz. Sırbistan’ın toplamda 9, Türkiye’nin ise 6 blok sayısı var. Ancak tüm bunlara rağmen ritmimizi bulduğumuzda hücumda çok akılcı çözümler yakalayabiliyoruz. Dördüncü sette buna çok ihtiyacımız olacak.

3. SET: Durum 18-18! Üçüncü sette müthiş bir mücadele var.

3. SET: Türkiye, Sude’nin servis turunda durumu 15-14’e getirdi. Öne geçtik ve Grsic mola aldı. Haydi kızlar!

3. SET: Sırbistan 12-10 önde. Milliler bu bölümde oyuna girmeyi başardı.

3. SET: Sırbistan durumu 9-5’e getirdi. Hücum etkinliğimiz ve iyi manşet yüzdemiz oyunun bu bölümünde düştü.

3. SET: Üçüncü setin ilk bölümünde 6-4 Sırbistan üstünlüğü var.

2. SET: Sırbistan 15-14’teki moladan sonra çok etkili döndü. Türkiye özellikle setin son bölümünde üst üste basit hatalar yapınca Sırbistan seti 25-16 kazandı. Maçın en skorer oyuncusu İpar Özay 13 sayıya yükseldi. Savic ise 10 sayıyla Sırbistan’ın en skoreri. Türkiye’den Sude, Sırbistan’dan ise Kocarevic’in 8’er sayısı bulunuyor. Sırbistan 2. sette bizim hatalarımızdan 9 sayı buldu.

2. SET: Sırbistan moladan çok etkili döndü. Durum 19-14.

2. SET: Moladan sonra toparlanan Türkiye farkı bire indirdi. 15-14. Sırbistan mola aldı.

2. SET: İlk sete nazaran özellikle servislerini toparlayan Sırbistan 12-7 önde. Millilerin koçu Şahin Çatma mola aldı.

2. SET: İlk sette olduğu gibi ikinci sete de 5-5 eşitlikle girildi.

1. SET: Türkiye çok hızlı başladı, üstün oyunuyla kızlarımız ilk seti 25-17 kazandı! İlk sette İpar Özay Kurt 8 sayıyla yıldızlaştı. Rakibin en etkili silahı Vanja Savic ise 6 sayı kaydetti.

1. SET: 17-9! Kızlarımız üstünlüğünü koruyor!

1. SET: Türkiye 13-6 önde! Savunmadaki dirençli, hücumda da oldukça verimli başladık. Sırbistan koçu Grsic mola aldı.

1. SET: Durum şimdi 9-6! Kızlarımız ağırlığını koyuyor!

1. SET: İlk set dengeli başladı. Skor 5-5!

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI

TÜRKİYE: Sude, Çağla, Elif Su, Lila, Hanife Nur, İlayda, Sude Naz, İpar Özay, Aleyna, Beren, Gülce, Melisa Ege

BAŞANTRENÖR: Şahin Çatma

SIRBİSTAN: Tisma, Gocanin (L), Savicevic, Uzelac, Taubner, Vrcelj, Cvetkovic, Kurtagic, Savic, Kocarevic, Osmajic, Tica

BAŞANTRENÖR: Milan Grsic

SALON: Gradska Husejin Smajlovic Arena

SAAT: 21.00

HAKEMLER: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Jakub Gall (Çekya)

Üçüncülük Belarus’un!

Yarı finalin kaybedenlerini bir araya getiren üçüncülük maçında ise Belarus, Fransa’yı 25-18, 25-21, 23-25 ve 27-25’le 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa’da Guewe Diouf 30 sayıyla maça damga vurdu ancak yenilgiyi önleyemedi.