Tottenham’dan yeni transferine sosyal medyayı sallayan tanıtım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Wolverhampton’da sergilediği performans ile dikkat çeken İrlandalı sağ bek oyuncusu Matt Doherty’yi kadrosuna kattı. 16 milyon 800 bir Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Matt Doherty için Tottenham Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ile karşılandı.

‘Delete’ (Silmek) başlığı kullanılan tanıtımda, Matt Doherty’nin geçmiş yıllarda Twitter’dan yaptığı paylaşımları sildiği bir videoya yer verildi. Videoda, yıldız futbolcunun daha önce yaptığı “Arsenal’i sonsuza kadar seveceğim… Her zaman” ve “Evet, büyük bir Arsenal taraftarıyım” şeklindeki paylaşımları sildiği ve sonunda Tottenham logosunu gösterdiği görüntüler kullanıldı.

İkisi de Kuzey Londra takımı olan Tottenham ve Arsenal arasında ezeli bir rekabet bulunuyor.

İşte Tottenham’ın yeni transferi için yaptığı paylaşım: