Teniste yol ayrımı! Novak Djokovic harekete geçti, Roger Federer ve Rafael Nadal karşı çıktı!

Teniste corona virüsü nedeniyle sezon büyük ölçüde sekteye uğrarken maçların yeniden başladığı şu dönemde tenis dünyası yeni bir tartışmanın içine girdi. ATP Oyuncular Konseyi’ne başkanlık eden Novak Djokovic, sporcuların daha iyi temsil edilebilmesi için ATP dışında yeni bir oluşum kurma çağrısında bulundu.

Ancak Djokovic’in giriştiği bu hareketin karşısına Rafael Nadal ve Roger Federer çıktı. İkili yaptıkları açıklamalar ile içinden geçilen bu zor dönemde birliktelik çağrısında bulundu.

Djokovic’in yanı sıra Kanadalı Vasek Pospisil ve ABD’li John Isner de yeni bir yapı kurulmasından yana görüş bildirdi. Isner, Pospisil ve Djokovic, konseyden ayrılma kararı alırken Pospisil Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Açıkça ortaya çıktı ki, ATP’nin mevcut yapısı içinde, oyuncular konseyinin üyesi olarak, turumuz hakkındaki herhangi bir majör gelişmede kayda değer bir etki yapmak imkansız değilse bile çok zor.”

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Profesyonel turu yöneten ve eski İtalyan tenisçi Andrea Gaudenzi’nin başkanlık ettiği ATP ise açıklamasında “Bugünün koşulları içinde üyelerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız ancak inanıyoruz ki içimizde bölünmektense vakit bir arada olma vakti” ifadelerine yer verdi.

Big Three olarak da adlandırılan Djokovic, Federer ve Nadal üçlüsünden Federer ve Nadal da ATP’nin açıklamasına benzer ifadeler kullanırken birliktelik mesajı verdi.

Nadal ve Federer birliktelik çağrısı yaptı

Nadal, Twitter hesabından “Dünya zor ve karmaşık bir süreç yaşıyor. Şahsen zamanın sakin olma ve aynı doğrultuda birlikte çalışmanın zamanı olduğuna inanıyorum. Birlikte olma vakti, bölünme vakti değil. Büyük şeylerin ancak ve ancak tenis dünyasının birlikteliğiyle başarılabileceği anlardayız. Biz, oyuncular, turnuvalar ve yöneticiler birlikte çalışmalıyız. Daha büyük bir sorunumuz var ve bölünmek, birlikteliği bozmak kesinlikle çözüm değil” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Federer de Nadal ile aynı fikirde olduğunu belirtti: “Şu an belirsiz ve zorlayıcı bir zamandayız ancak inanıyorum ki oyuncular olarak, spor olarak bir arada ayakta durmak, en iyi yolu bulmak için çok kritik.”

Bilindiği üzere tenis ATP, WTA, ITF ve dört Grand Slam tarafından yönetiliyor. Yapılan ortak açıklamada tüm yönetici paydaşlar 5 aylık aranın ardından teniste sezonu yeniden yoluna koymak ve özellikle sıralamada alt basamaklarda yer alan oyuncuların maddi kayıplarını telafi etmek için muazzam bir çaba sarfettiklerinin altını çizdi.

Yeni oluşumun adı: PTPA

New York Times’da yer alan özel habere göre Djokovic’in başını çektiği ve kurmak için imza toplamaya çalıştığı organizasyonun adı Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği (PTPA: Professional Tennis Players Association) olacak.

New York’ta NBA’dekine benzer bir ‘bubble’ içinde ABD Açık’a hazırlanan ve önemli hazırlık turnuvaları oynayan tenisçilere ulaştırılan belgede PTPA’in hedefi olarak şunlar ifade ediliyor:

“PTPA’in amacı ATP’nin yerini almak değil, oyunculara kendilerinin yönetecekleri, ATP’den bağımsız bir yapı sağlamak ve direkt olarak üye oyuncuların ihtiyaçları ve kaygılarına cevap vermek.” Aynı zamanda Western & Southern Open finalinde Novak Djokovic’le karşılaşan ve maçı 1-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle kaybeden Kanadalı Milos Raonic maç öncesi yaptığı açıklamada oyuncuların çoğunluğunun yeni oluşumun kurulması için imza atacağını öne sürdü ve şöyle konuştu:

‘Karanlıkta bırakıldık!’

“Çoğumuz yönetimlerimiz tarafından 6 ay boyunca karanlıkta bırakıldık. Pek çok konuda hayal kırıklığına uğradık.”

Tenis yorumcularının büyük bir çoğunluğu başlatılan bu hareketin yapısal olarak doğru veya yanlış olduğundan ziyade zamanlamasının yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan bir süredir ATP’den yönetimsel sıkıntıların yaşandığı yönünde haberler paylaşılırken değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayanlar da yok değil.

Sorunun temeline bakmak gerekirse Djokovic’in başını çektiği oyuncu grubu, ATP’nin mevcut yapısıyla doğru bir şekilde temsil edilemediklerini vurguluyor. PTPA’in oyunculardan oluşan bir yönetim kuruluyla efektif bir sendika gibi hareket etmesi bekleniyor. Bununla birlikte WTA ve ATP’nin birleşmesi de tenis kulislerinde sıklıkça gündeme gelen bir konu.

Tenisteki bu karmaşık sürecin uzunca bir dönem tartışma yaratması bekleniyor.