Son dakika 94. Gazi Koşusu’nu Call To Victory kazandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 94. gerçekleştirilen dev klasik Gazi Koşusu’nu Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call to Victory, jokey Ahmet Çelik’le kazandı.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 6. KEZ

Jokey Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu ‘Renk’, 90. Gazi Koşusu'nu ‘Graystorm’ ve 91. Gazi Koşusu'nu ‘Piano Sonata’ ve 92. Gazi Koşusu'nu ‘Hep Beraber’ ve 93. Gazi Koşusu'nu ‘The Last Romance’ adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı. Çelik 30 Ağustos’ta koşulan 94. Gazi Koşusu’nu da Call To Victory ile kazanarak elindeki rekoru geliştirmeyi başardı.

2400 metre çim pistte koşulan yarışa 14’ü erkek, 1’i dişi 15 safkan 3 yaşlı İngiliz atı katıldı.

“RAHAT BİR YARIŞ ÇIKARDIM”

Ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden alan jokey Ahmet Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok gururlu olduğunu belirten Çelik, “Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum. Duygularla anlatılamaz. Bu yarışta stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Gazi Koşusu’nu üst üste 6. kez kazandım. Üzerimde herhangi bir baskı yoktu. Rahat bir yarış çıkardım. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

94. Gazi Koşusu’nda birinci olan ‘Call To Victory’ adlı atın sahibi Ayşegül Kurtel ise “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda zafere ulaşmamız çok anlamlı. Muhteşem bir ekibe sahibiz. Çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL olurken, ikinciye 700 bin TL ve üçüncüye 350 bin TL olarak belirlendi. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 455 bin 250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.