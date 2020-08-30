Sivasspor, Kerem Atagan Kesgin’i kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 5. transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kerem Atagan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile İstanbul’da oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem, imzanın ardından Bolu kampından ayrılarak İstanbul’a gitti.

5 Kasım 2000’de Tokat’ta dünyaya gelen Kerem, futbola Bucaspor alt yapısında başladı. 2018 yılında Göztepe’ye transfer oldu.

Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga ve Robin Yalçın’ı renklerine bağlamıştı.