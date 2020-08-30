Sergen Yalçın golcü istiyor

Beşiktaş’ta eksik bölgelere takviye çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, hücum hattındaki en önemli eksiğin forvet bölgesinde olduğunu düşünüyor. Yönetime “Bana en kısa zamanda yeni bir golcü lazım” şeklinde bir rapor sunan Yalçın'ın bu isteği için siyah-beyazlı idareciler temaslarına devam ediyor.

Deneyimli teknik adam, savunmaya yönelik yapılan transferler için memnun kalsa da yeni forvet için beklemeye geçti.

ATLETICO’DAN YEŞİL IŞIK

Atletico Madrid'den 32 yaşındaki Nikola Kalinic için görüşmeler sürüyor. 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kapıyı açan İspanyol kulübün 3 milyon Euro'ya kadar düşebileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş yönetimi, Hırvat forvetin senelik 2 milyon Euro net ücret talep etmesi nedeniyle pazarlıklarını sürdürüyor. 35 yaşında olan Papis Cisse'nin de 1.5-2 milyon Euro bandında senelik maaş istemesi yönetimin işini iyice zora sokuyor.