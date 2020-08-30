Mario Lemina, Fulham’a kiralandı

İngiltere Premier Lig’e yükselen Fulham, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Londra ekibi resmi siteden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiraladıklarını duyurdu.

Bonservisi Southampton’da olan Lemina’nın adı sezon bittikten sonra Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Gabonlu orta saha oyuncusu geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti. Fatih Terim’in iki maçta stoper olarak görev verdiği Lemina, Süper Lig’in son 5 maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Seri de Fulham’ın kadrosunda yer alıyor.

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