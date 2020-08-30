Lionel Messi’ye sürpriz çağrı! Canlı yayında duygusal konuşma

İspanyol devi Barcelona’nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrılma isteğini kulübe bildirdi. Bugün Barcelona’nın corona virüsü nedeniyle sezon öncesi yaptığı sağlık kontrollerine de katılmayan Messi, ipleri tamamen kopardı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anlaştığı iddia edilen Arjantinli yıldıza, ülkesinin Devlet Başkanı Alberto Fernandez’den sürpriz bir çağrı geldi.

Arjantin’de yayın yapan C5N kanalında Sobredosis isimli programın canlı yayınına katılan Alberto Fernandez, Messi’den futbolu Arjantin’de bırakmasını istedi. Arjantinlilerin Messi’yi ülkelerinde izleme şansı bulamadıklarının altını çizen Alberto Fernandez “Messi eğer futbolcu Barcelona’da bırakmayacaksa, Arjantin’de bırakmalı… Altyapısında oynadığı Newell’s Old Boys’a gelmeli” dedi.

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde çağrısını biraz daha duygusallaştıran Alberto Fernandez “Messi hepimizin kalbinde yer etmiş bir futbolcu… Seni Arjantin’de hiç izleyemedik. Bize bu mutluluğu tattır. Gel burada oyna… Ateşli Arjantin taraftarının futbol oynamak Messi’ye de iyi gelecektir. Burada bazı takımlar sadece kazanmak, ancak birçoğu güzel futbol izlemek ister. Newell’s da bunlardan biri” ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY ASTRONOMİK BİR TEKLİF YAPTI

İngiltere ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Barcelona’dan ayrılma kararı verdikten sonra Messi’ye oldukça astronomik bir teklifte bulundu. Arjantinli yıldıza haftalık 2.5 milyon Euro garanti ücret ile bonuslar, imza parası ve reklam haklarından oluşan bir anlaşma sunuldu.

Arjantin’de bu rakamların yakınına bile gelecek ekonomik güçte bir takım bulunmuyor. Barcelona’dan bedelsiz olarak ayrılmanın planlarını yapan 33 yaşındaki Messi’nin, kariyerinin son sözleşmesinde dev bir rakama mı yoksa Arjantin’den gelen duygusal çağrıya mı kulak vereceği merak konusu…

Messi’nin daha önceki röportajlarında Newell’s Old Boys’da oynama hayali olduğu biliniyor.