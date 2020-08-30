Lionel Messi ipleri tamamen kopardı! Minik taraftarın büyük hayal kırıklığı

İspanyol devi Barcelona’da Lionel Messi krizi sürüyor. Uzun zamandır yönetimle yaşadığı fikir ayrılığına, yeni teknik direktör Ronald Koeman’ın tavrı ve Şampiyonlar Ligi’nde alınan 8-2’lik mağlubiyet sonrası takımdan ayrılmak istediğini resmen kulübe ileten Arjantinli yıldız, geri adım atmıyor. Barcelona yönetiminin tüm çabalarına rağmen Messi, ayrılma kararında vazgeçmiyor.

Messi, bugün takımın corona virüsü nedeniyle sezon öncesi yaptığı sağlık kontrollerine de katılmadı. Sabah yapılan PCR testlerine Messi dışında tüm futbolcular katılırken, Arjantinli yıldız tesislere gelmedi. Yaşanan bu son durum, Messi’nin artık Barcelona ile ipleri tamamen kopardığı şeklinde yorumlandı.

Sabahın erken saatlerinde Messi’yi görmek ve belki de ikna etmeye çalışmak için kulüp tesislerinin önüne gelen minik bir Barcelona taraftarı, uzun süre beklemesine rağmen isteğine ulaşamadı. Tesislere gelen futbolcuların arabalarına yaklaşarak, büyük bir umutla Messi’yi görmeyi uman minik taraftar, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Son olarak Messi’nin en yakın arkadaşı Luis Suarez’in arabasına yanaşan minik taraftar, Messi’nin arabada olmadığını görünce umutlarını tamamen kaybetti. Adeta yıkılan minik taraftarın görüntüsü, güne damga vurdu.

AYRILMA İSTEĞİNİ KULÜBE İLETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İspanya’nın Marca gazetesi, Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi’nin, kariyeri boyunca forma giydiği Katalan ekibinden ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği bir yazı yoluyla ilettiğini iddia etmişti. Messi’nin sağlık kontrolü için tesislere gelmemesi de, gazetenin yazdığı haberi doğrular nitelikte…

Sözleşmesindeki özel maddeyi aktif hale getirmek isteyen Messi, Barcelona’dan bedelsiz ayrılmanın planlarını yapıyor. Messi'nin kontratında yer alan maddeye göre yıldız futbolcu, kontratı boyunca her sezon sonunda 10 Haziran'a kadar takımdan bedelsiz olarak ayrılabiliyor. Sürenin geçmiş olmasına rağmen pandemi nedeniyle yaşanan anormal durumu öne süren yıldız oyuncu bu şekilde takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Barcelona yönetimi ise Messi’nin 700 milyon Euro serbest kalma maddesindeki rakamın ödenmesini talep ediyor.

YÖNETİMDEN FLAŞ KARAR

Messi’yi bir türlü ikna edemeyen Barcelona yönetiminin, farklı bir strateji izlemeye başlayacağı öne sürüldü. Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre Messi’nin bedelsiz ayrılmaması için hukuk mücadelesi verecek olan Katalan ekibi, kararın kendileri için olumlu çıkması halinde Arjantinli yıldızı 700 milyon Euro dışında hiçbir bedelle satmayı düşümüyor.

Eğer 700 milyon Euro’yu ödeyecek bir takım bulunamaz, Messi de takımın yeninden bir parçası olması için ikna edilemezse, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli, kadro dışı bırakılacak. Messi’nin as takımla antrenman yapmasına da izin verilmeyecek. Bir yıl sonra sözleşmesi sona erecek olan Messi’nin, bu süreci kadro dışı kalarak geçirecek.

SÖZLEŞME DURUMU SIKINTILI

Daha önce Messi'nin ayrılmasının önündeki en büyük engel Barcelona aidiyeti idi. Ancak değişen koşullar ve yaşanan çatışmalar sonucu artık Arjantinli süper yıldız ile kapı arasındaki en büyük engel bir sözleşme. Messi'nin orjinal sözleşmesinde yer alan özel bir madde Haziran 10'a kadar oyuncunun isterse serbest kalabileceğini belirtiyordu. Bu süre uzun zaman önce geçti. Ancak Messi ve avukatları, pandemi nedeniyle sezonun sarkmış olmasının bu maddeyi halen geçerli kıldığını öne sürüyor.

Barcelona tarafı ise -tahmin edersiniz ki- aynı fikirde değil ve sözleşmede yer alan 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin geçerli olduğunu savunuyor (ve umuyor). Söz konusu anlaşmazlığı FIFA veya UEFA kurulları değil İspanyol mahkemeleri çözecek. Mevzu bahis bir anlaşmazlığın ortasında kalmayacak olmanın FIFA ve UEFA'yı oldukça rahatlattığını da eklemek gerek. Böylece 33 yaşındaki Messi'nin kariyerinin son yıllarını bir sözleşme kavgası nedeniyle evde oturarak geçirmesi riski ortadan kalkıyor.

Neymar'ın PSG'ye transfer olurken Barcelona ile yaşadığı serbest kalma maddesi çatışması yine İspanyol mahkemesinde karara bağlanmış, süreç 3 yıl sürse de Neymar'ın futbol oynamasını engellememişti.

Messi gerçekten ayrılmaya karar verirse; FIFA'nın transferi onaylaması, takvimler 19 Eylül'ü göstermeden Arjantinli'nin yeni takımı ile boy göstermesi bekleniyor. İspanyol basını kaynaklarına göre Barcelona'nın gireceği hukuki mücadelenin finali Messi'nin emeklilik yıllarına denk gelebilir.