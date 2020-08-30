Leeds United, Rodrigo De Paul ile rekor kırmaya hazır!

İngiltere Premier Lig’in yeni takımlarından Leeeds United, zorlu lig için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Valencia’dan forvet Rodrigo’yu, Freiburg’dan stoper Robin Koch’u kadrosuna katan Marcelo Bielsa’nın çalıştırdığı Leeds, gözünü Rodrigo De Paul’a dikti.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen 26 yaşındaki De Paul, geçen sezon 34 lig maçında 7 gol attı ve 6 asist yaptı. Telegraph’ın haberine göre; Leeds United bu transferi gerçekleştirmek için 30 ile 35 milyon Euro ödemek zorunda kalacak.

17 kez Arjantin Milli Takım forması giyen Rodrigo De Paul, orta sahada hücuma yönelik olarak görev alıyor. Ülkesi Racing Club’tan yetişen Paul, Valencia’dan Udinese 2016’da 3 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

LEEDS’İN EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR

29 yaşındaki forvet Rodrigo transferiyle Rio Ferdinand’ın 20 yıllık rekorunu geliştiren kulüp, Valencia’ya 30 milyon Euro ödedi.

İngiliz basını ise Rodrigo De Paul transferi gerçekleşirse Leeds United’ın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olacağını yazdı.

İngiltere Premier Lig 12 Eylül’de başlayacak. Leeds United, ligin ilk haftasında son şampiyon Liverpool ile deplasmdan karşılaşacak.