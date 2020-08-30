La Liga yönetiminden Messi’yi yıkan karar!

Son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan konu Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp ayrılmayacağı.

Şampiyonlar Ligi’nde Alman ekibi Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetle adeta yıkılan yıldız oyuncu için ayrılma isteğinde bardağı taşıran son damlanın yeni teknik direktör Koeman ile yaptığı görüşmede yaşandığı iddia edilmişti.

Diario Ole gazetesinin haberine göre Messi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Hollandalı teknik adam, yıldız futbolcunun hoşuna gitmeyen ifadeler kullanmıştı. Koeman’ın görüşmede Messi’ye “Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin.” dediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan görüşmede gerçekleşen bu tavrın ardından Messi kesin olarak Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği iddia edilmişti.

Tüm dünya bu konuyu merak ederken İspanya La Liga yönetimi yıldız futbolcunun hayallerini yıkacak kararını açıkladı. Yönetim, Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun ancak sözleşmesinde bulunan serbest kalma ücretinin ödenmesi durumunda sözleşmesini sonlandırabileceğini açıkladı.

İşte Messi’yi yıkan açıklama…

“Oyuncu Lionel Andres Messi’nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü.

Lionel Messi’nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi’nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi’nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır.

Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi’nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir.”

MESSi’NİN iNADI iNAT! KONTROLLERE GİTMEDİ…

Yıldız futbolcu bugün takımın corona virüsü nedeniyle sezon öncesi yaptığı sağlık kontrollerine de katılmadı. Sabah yapılan PCR testlerine Messi dışında tüm futbolcular katılırken, Arjantinli yıldız tesislere gelmedi.

Yaşanan bu son durum, Messi’nin artık Barcelona ile ipleri tamamen kopardığı şeklinde yorumlansa da, La Liga yönetiminin yapmış olduğu açıklama sonrası ilerleyen zamanda neler yaşanacağı merak konusu haline geldi.