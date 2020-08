Gazi Koşusu ne zaman? 94. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye’nin en köklü yarışlarının başında gelen Gazi Koşusu bu yıl 94. kez koşulacak. Yarışı kazanacak tayın sahibi 1 milyon 750 bin lira olurken, ikinciye 700 bin lira, üçüncüye 350 bin lira, dördüncüye 175 bin lira, beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödenecek. Gazi Koşusu’na bu sene yeni tip corona virüs salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu’nun 94’üncüsü bugün Kanal D'de ekrana geliyor. Veliefendi Hipodromu'nda yarışacak 15 safkanın katılacağı 94. Gazi Koşusu 30 Ağustos Pazar Günü Saatler 17:15'de Kanal D'de…

GAZİ KOŞUSUNDA YARIŞACAK SAFKANLAR

Bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14’ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu’na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:

1 CALL TO VICTORY 2 COACH 3 ÇAKALINOĞLU 4 DEMBE 5 FULL THROTTLE 6 KING MAN GO 7 KINGSMAN 8 LORD OF GAME 9 POWERMAN 10 PREMIUM MOVER 11 SOZOPOL 12 UPPER CUT 13 VERNAZZA 14 ZABUN 15 PRIOR