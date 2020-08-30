Gazi Koşusu bugün koşuluyor… Veliefendi’de çifte bayram!

Erdem ERGÜDEN / SÖZCÜ İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün Gazi Koşusu şöleni yaşanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 94. kez düzenlenen ve Zafer Bayramı ile aynı güne denk gelen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, saat 17.15'te koşulacak. 2400 metre çim pistte gerçekleşecek olan yarışa 14'ü erkek, 1'i de dişi olmak üzere 15 safkan 3 yaşlı İngiliz atı katılacak.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 ay rötarlı gerçekleşecek Gazi Koşusu, tarihinde ikinci kez planlanan gün dışında koşulacak. Yine tarihinde ikinci kez Zafer Bayramı'nda koşulacak yarışın bu sezonki birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL…

YAKLAŞIK 3 MİLYON TL ÖDÜL

Koşuyu kazanacak at sahibi, eğer safkanı kendi yetiştirdiyse kayıt ücretleri, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2 milyon 958 bin 375 TL'nin sahibi olacak.

Gazi Koşusu'nun en önemli provaları olarak gösterilen Erkek Tay Deneme ve Sait Akson koşularını birincilikle tamamlayan Call To Victory, yarışın en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Bu safkana binen jokey Ahmet Çelik, eğer bu koşuyu da kazanırsa üst üste 6. Gazi şampiyonluğunu yaşayıp kırılması güç bir rekora imza atacak.

9 KANAL CANLI YAYINLAYACAK

94. Gazi Koşusu, bu kez birçok TV'den canlı yayınla yarışseverlerle buluşacak. TJK TV'nin yanı sıra T.A.Y TV, Digiturk, Kanal D, TRT Spor, Haberturk, TV100, Haber Global ve A Spor, Gazi Koşusu'nu naklen yayınlayacak. Yarış yayınları, 2'si süper slow motion, 1'i drone, 1'i araç üstü takip, 1'i jimmy jim olmak üzere yaklaşık 30 kamera ve 100 kişilik ekiple çekilecek.

Ayrıca internet kullanıcıları da TJK TV ve T.A.Y TV'nin YouTube kanalları üzerinden de yarışı HD olarak takip edebilecek.