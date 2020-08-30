Galatasaray’da transfer fiyaskosu!

“Transferler kampa yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık.” Bu sözler Fatih Terim'e ait. “Taraftarımızın bizden beklentisi var. Özellikle orta sahaya transfer istiyorlar. Çok haklılar. 2.5 – 3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, beklentilerimiz devamlı üst düzeyde.” Bu sözler de Başkan Mustafa Cengiz'den. Galatasaray'da transferlerden sorumlu olan iki cephenin topu birbirlerine attığı gözlemleniyor. Bu da, 3 sezonda kâğıt üzerinde 35 transfer gerçekleştiren kulübün nasıl bir çıkmazda olduğunun kanıtı!

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BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

35 transferin içinde takıma katkı yapan oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Gelenler- gidenler neye göre, nasıl belirleniyor, bilinmiyor! Kadro mühendisliği doğru yapılmadığı için sakat ve cezalılar yüzünden bazı maçlarda takım sahaya stopersiz veya forvetsiz çıkarken Terim ve yönetim, topu yine birbirine atıyor. Sezonun başlamasına da 2 hafta kaldı. Kadro netleşmedi. En sorunlu bölgeye takviye yapılamazken Terim-Hanedar-yönetim üçgeninde yaşananlar, geçen sezonun hayal kırıklığını unutturacak gibi görünmüyor.