Formula 1 Belçika GP’sini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1’de sezonun 7. yarışı Belçika GP’sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot bu zaferle 89. yarış galibiyetini elde etmiş oldu. Hamilton iki yarış daha kazanması halinde efsane pilot Michael Schumacher’in (91) en çok yarış kazanan pilot olma rekorunu egale edecek.
Hamilton podyumu 2. sıradaki Bottas ve 3. Verstappen ile paylaştı. Belçika’da antrenman turlarından başlayarak çok kötü bir performans sergileyen Ferrari’nin pilotları Sebastian Vettel 13, Charles Leclerc ise 14. sırada yarışı bitirdi. En hızlı turu ise Renault’dan Daniel Ricciardo attı ve 4. sırayı aldı.
Sezonun 8. yarışı İtalya’da 6 Eylül’de düzenlenecek.
1- Hamilton 25 Puan
2- Bottas 18 Puan
3- Verstappen 15 Puan
4- Ricciardo 13 Puan
5- Ocon 10 Puan
6- Albon 8 Puan
7- Norris 6 Puan
8- Gasly 4 Puan
9- Stroll 2 Puan
10- Perez 1 Puan
Hamilton 157 Puan
Verstappen 110 Puan
Bottas 107 Puan
Albon 48 Puan
Leclerc 45 Puan
Norris 45 Puan
Stroll 42 Puan
Ricciardo 33 Puan
Perez 33 Puan
Ocon 26 Puan