Erol Bulut takımın halinden memnun!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından kampı değerlendirirken takımın iyi yönde ilerlediğini ancak zamana ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Bulut “Normalde hazırlık dönemi 7 haftalık bir süreç. Pandemi nedeniyle 4 haftaya indi. Her şeyi 4 haftada yapmaya çalışıyoruz. Oturttuğumuz bir şeyler oluyor, yeni transferler takıma katıldıkça oturttuğumuz şeyi tekrar tekrar yapmamız gerekiyor. Bu da zaman alıyor maalesef” dedi ve şöyle devam etti:
VALENCİA KATKI VERECEK
- Her şeyi hızlı yapmamız gerekiyor. 2 haftalık hazırlık sürecine baktığımızda takımın şu anki durumu pozitif.
- İstediğim futbol biraz daha zaman alacak. Şu anda oyuncuların, istediğim futbolun yüzde 60'ını ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
- Taktiklerimiz rakibe göre şekillenecek. Tabii ki topa daha fazla sahip olarak kazanmak isteriz. Ama futbolda topa yüzde 80 sahip olmana rağmen her zaman kazanamıyorsun. Bazen top bizde olacak bazen rakipte olacak.
- Gökhan, Caner ve Lemos transferlerine onay verdim. Benim istediğim, tespit ettiğim futbolcular vardı. Konuştuk, analiz ettik. Transfer bütçe meselesi. Maliyet, harcama limitleri, finansal durumlar söz konusu.
- Valencia'nın takıma çok büyük katkısı olacak. Boyu çok uzun olmamasına rağmen kafa golleri atan, rakibi zorlayan, birebirde iş bitirebilen ve asist yapabilen bir forvet.