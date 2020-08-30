Erol Bulut takımın halinden memnun!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından kampı değerlendirirken takımın iyi yönde ilerlediğini ancak zamana ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Bulut “Normalde hazırlık dönemi 7 haftalık bir süreç. Pandemi nedeniyle 4 haftaya indi. Her şeyi 4 haftada yapmaya çalışıyoruz. Oturttuğumuz bir şeyler oluyor, yeni transferler takıma katıldıkça oturttuğumuz şeyi tekrar tekrar yapmamız gerekiyor. Bu da zaman alıyor maalesef” dedi ve şöyle devam etti:

VALENCİA KATKI VERECEK