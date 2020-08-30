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Claudio Bravo, Real Betis’e imza attı

Geçen sezon kalecileri Joel Robles ve Dani Martin'den istediği performansı alamayan Real Betis, Manchester City ve Barcelona kalelerini de koruyan Claudio Bravo'ya imza attırdı.

SKOR DIŞ HABER
22:57 -
Haberler Futbol
Claudio Bravo, Real Betis’e imza attı

İspanya La Liga ekibi Real Betis, Manchester City’den ayrılan 37 yaşındaki file bekçisi Claudio Bravo’ya 1+1 yıllık imza attırdı.

Kariyerinde Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona ve Manchester City formaları giyen Şilili eldiven milli takım kalesini 123 kez korumayı başardı.

Bravo; Barcelona ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğunun yanı sıra iki kez La Liga’da mutlu sona ulaştı. Guardiola’nın City’nin başına geçmesiyle Ada macerası başlayan Bravo, Maviler ile 4 Lig Kupası 2 kez Community Shield şampiyonluğunu tattı.

Real Betis geçen sezon beklentilerin çok altında kalarak La Liga’yı 41 puanla 15. sırada tamanlamış ve 60 gol yemişti.

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