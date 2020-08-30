Claudio Bravo, Real Betis’e imza attı

İspanya La Liga ekibi Real Betis, Manchester City’den ayrılan 37 yaşındaki file bekçisi Claudio Bravo’ya 1+1 yıllık imza attırdı.

Kariyerinde Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona ve Manchester City formaları giyen Şilili eldiven milli takım kalesini 123 kez korumayı başardı.

Bravo; Barcelona ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğunun yanı sıra iki kez La Liga’da mutlu sona ulaştı. Guardiola’nın City’nin başına geçmesiyle Ada macerası başlayan Bravo, Maviler ile 4 Lig Kupası 2 kez Community Shield şampiyonluğunu tattı.

Real Betis geçen sezon beklentilerin çok altında kalarak La Liga’yı 41 puanla 15. sırada tamanlamış ve 60 gol yemişti.