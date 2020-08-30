Batuhan Memiş’in ismi ölümsüzleşti

Şehir mezarlığında, 29 Ağustos 2016 tarihinde, bir akrabasının kabrini ziyaret ettikten sonra yaya olarak dönerken, mezarlık içerisinde araba çarpan Batuhan Memiş, komaya girmişti. Hastaneye kaldırılan Batuhan Memiş, iki haftalık yaşam savaşını kaybetmiş ve 18 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Batuhan Memiş’e çarpan aracın şoförünün ise polise verdiği ifadede epilepsi hastası olduğunu söylediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Batuhan Memiş’in ismini ölümsüzleştirdi. Yeni Malatyaspor, Batuhan Memiş’ in adını stadında özel bir bölüme verdi.

“FORMAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜRDÜ”

Taraftar Derneği Derebeyleri ile ortak organize edilen isim verme töreninde bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ender Kaya, “Batuhan Memiş kardeşimizi ölümünün 4. yılında saygıyla anıyoruz. Formaya adanmış bir ömürdü. Bu anlamda kulübümüzle ortak hareket ederek kardeşimizin adını protokol salonuna verdik” şeklinde konuştu.

Batuhan Memiş’in adının verildiği törene baba Yusuf Memiş de katıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “2016 yılında elim bir kaza sonucu henüz hayatının baharındayken kaybettiğimiz arma aşığı taraftarımız Batuhan Yakup Memiş’in adını stadyumumuzda ölümsüzleştirdik. Kulübümüz ve taraftarımızın organizasyonu ile Batuhan Yakup Memiş’in adını protokol tribünümüzdeki VIP salonumuza verdik” ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLARDAN TEŞEKKÜR

Tribün liderleri Serdar Kaplan, Murat Alpay ve Marmara Derebeylerinden Celal Güler ile Ümit Duman ziyarette 4 önce vefat eden Batuhan Yakup Memiş’in isminin protokol tribününe verilmesi nedeniyle Başkan Gevrek’e teşekkür ettiler.

Trübün liderleri ayrıca yeni sezon formalarının taraftarın görüşü doğrultusunda değiştirilmesinden duyulan memnuniyeti kulüp Başkanı Adil Gevrek'e ilettiler.

Trübün lideri Serdar Kaplan yeni sezon öncesinde tüm Malatya ve Malatyasporlular adına birlik beraberlik çağrısında bulunarak, “Tüm aktörlerin kişisel hesaplardan, menfaat içerikli düşüncelerden ve kaostan bir an önce sıyrılması gerekiyor. Zaman birlik beraberlik zamanı”dedi.

Sarı-siyahlı taraftarlar daha sonra yeni transfer Peru'lu yıldız Cueva'ya taraftarlar olarak destek sözü verdiler.