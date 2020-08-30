Ayhancan Güven, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Belçika’da kazandı!

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, 2020 Porsche Mobil 1 Supercup'taki ikinci zaferine Belçika'da ulaştı.

Takvimin yedinci yarışında motor sporlarının ikonik pisti Spa'da piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Belçika’da kutladı ve podyumda İstiklal Marşı’mızı dinletti.

Baştan sona yarışın hakimiyetini elinde tutarak rakiplerine geçit vermeyen Ayhancan Güven, bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Ayhancan Güven bu zaferle birlikte gelecek hafta İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansını da korumayı başardı.

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Ayhancan Güven: ‘Çok mutluyum…’

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'' İkinci zaferime ulaştığım için çok mutluyum. Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, bana destek olanlara ve Red Bull aileme hep benim yanımda oldukları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Porsche Mobil 1 Supercup'ta sezonun son yarışı olan İtalya GP'si 6 Eylül'de düzenlenecek.