Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor! İkinci Almanya Fransa finali

UEFA Şampiyonlar Ligi kadınlar finalinde Wolfsburg ile Lyon, kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek. Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı karşılaşma İspanya’nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı’nda saat 21:00’de başlayacak. Erkeklerden sonra kadınlarda da Alman ve Fransız takımlarının karşı karşıya geleceği maçı İsviçreli hakem Esther Staubli yönetecek.

Şampiyonlar Ligi’nin kadınlarda en başarılı takımı olan Lyon, kupayı son dört yıldır müzesine götürüyor. Lyon, toplam altı kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste beşinci kez, toplamda da yedinci kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Alman ekibi Wolfsburg ise daha önce iki kez kazandığı kupayı, üçüncü kez kaldırmak ve Lyon’un serisine son vermek istiyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Wolfsburg, yarı finalde Barcelona’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Lyon ise bir başka Fransız ekibi Paris Saint Germain’i aynı skorla geçerek Wolfsburg’un finaldeki rakibi olmuştu.

İki takım, daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. 2012-2013 sezonunda Londra’nın Stamford Brigde Stadyumu’nda oynanan maçta Wolfsburg, Lyon’u 1-0 mağlup etmişti. 2017-2018 sezonu finalinde ise Kiev’de bulunan Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu’nda kazana bu kez Lyon olmuştu. Maçı 4-1 kazanan Fransız ekibi, mutlu sona ulaşmıştı.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Wolfsburg ile Lyon arasında oynanacak karşılaşma, Şampiyonlar Ligi’nin ‘Gol Kralı’nı belirlemesi açısından da önemli… Turnuvada Arsenal’in Hollandalı yıldızı Miedema, 10 golle zirvede yer alıyor. Miedema’yı 9’ar golle Wolfsburg’dan Harder ve Lyon’dan Hegerberg takip ediyor.

Hem Harder, hem de Hegerberg, finalde de topu ağlara göndererek, Şampiyonlar Ligi’nin en golcüsü olmaya çalışacak.

Hegerberg, geçen sezon Lyon’un Barcelona’yı 4-1 yendiği final maçında hat-trick yaparak takımını şampiyonluğa taşımıştı.