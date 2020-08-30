Andrea Pirlo ilk transferi ile tarihe geçti! Juventus’ta bir Amerikalı…

Son yıllarda İtalyan futboluna damga vuran Juventus, yeni sezon öncesi bir çok kesimi şaşırtarak takımın başına efsane isimlerden Andrea Pirlo’yu getirmişti.

İtalyan teknik adam siyah beyazlı takımın başında ilk transferini gerçekleştirdi. Juventus, transfer çalışmaları kapsamında Schalke’de forma giyen 22 yaşındaki Weston McKennie’yi kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada McKenzie’nin 4.5 milyon euro bedelle Schalke’den kiralandığını belirten Juventus, oyuncunun sezon sonunda 18.5 milyon euro bonservise ek olarak 7 milyon euroluk bonuslar ile birlikte satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğunu açıkladı.

Yapılan bu transfer ile İtalyan ekibi 123 yıllık tarihinde de yeni bir ilke imza atmış oldu. 22 yaşındaki McKennie siyah beyazlı ekipte forma giyecek ilk Amerikalı futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

GEORGE FLOYD’U UNUTMAMIŞTI

Amerika'da nefes alamadığını söylemesine rağmen polisin sert müdahalesine maruz kalan ve hayatını kaybeden George Floyd dünyanın gündemine oturmuştu

Amerikalı orta saha oyuncusu McKennie, Bundeliga’da Werder Bremen ile oynadıkları maçta koluna taktığı siyah bandın üzerine “George için adalet” yazarak tepkisini dile getirmiş ve yaptığı bu hareket herkes tarafından övgü ile karşılanmıştı.

McKennie geçen sezon Alman ekibi Schalke 04 ile çıktığı 28 maçta 3 golle takımına katkı sağlamıştı. Yıldız futbolcu ayrıca 19 kez Amerika Birleşik Devleri adına sahaya çıktı ve 6 kez ağları havalandırdı.