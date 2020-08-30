94. Gazi Koşusu’nu kim kazandı? Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen 94. Gazi Koşusu bugün İstanbul’da düzenlendi. Büyük ilgiyle takip edilen Gazi Koşusu’nu Call To Victory isimli at, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 6. KEZ

Jokey Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu’nu ‘Renk', 90. Gazi Koşusu’nu ‘Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu’nu ‘Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu’nu ‘Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu’nu ‘The Last Romance' adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı. Çelik 30 Ağustos'ta koşulan 94. Gazi Koşusu'nu da Call To Victory ile kazanarak elindeki rekoru geliştirmeyi başardı. 2400 metre çim pistte koşulan yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi 15 safkan 3 yaşlı İngiliz atı katıldı.

Çim pistte 2400 metre mesafede ikincilik mücadelesini Recep Avşar'ın sahibi olduğu Lord Of Game (Invincible Son – Mystical Falls / Sri Pekan) jokeyi Gökhan Kocakaya ile önde tamamlarken, Adem İpek'e ait, dış kulvardaki Kingsman (Popular Demand – Fluent / Ultramar) de jokeyi Hışman Çizik’le üçüncülükte yer aldı. Erhun Eti'nin sahibi olduğu Coach (Smart Robin – Born Shining / Sri Pekan) Ayhan Kurşun idaresinde tabelanın dördüncü basamağında kendine yer bulurken, Veysel Kahraman’a ait Vernazza (Authorized – Dentelle / Mr Sidney) da jokeyi Halis Karataş’la yarışı beşinci sırada tamamladı. Mücadelede farklar 2,5 Boy – 4,5 Boy – 2 Boy – Burun şeklinde sonuçlandı.

94. Gazi Koşusu'nun kupa töreni yoğun sağlık önlemleri eşliğinde Winner Circle’da (tören alanı) gerçekleştirildi. Kazanan tayın sahibesi Ayşegül Kurtel'e kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na vekaleten Bakan Yardımcısı Sayın Halis Yunus Ersöz takdim etti.

NE KADAR ÖDÜL DAĞITILACAK?

Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL olurken, ikinciye 700 bin TL ve üçüncüye 350 bin TL olarak belirlendi. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 455 bin 250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

1987 Şanlıurfa Suruç doğumluyum. 9 kardeşli bir ailenin bireyi olarak, eğitimime çok fazla devam edemediğimden, Ortaöğretim'den mezun oldum. 2001 yılında ağabeyim, at sahibi Mehmet Çelik'in de ısrarı üzerine Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kaydoldum ve 2003 yılında mezun olarak 2004 yılında profesyonel olarak at binmeye başladım.

Yetenek iyi at üzerinde belli olur…

Mezun olduktan sonra aslında zor günler geçirdim. Ankara'da ilk yılımda istediğimi bulamadım ve sadece 1 yarış kazandım. Bu sebepten kendimi geliştirmek adına Şanlıurfa'da at binmeye başladım. Şanlıurfa'nın benim için iyi geçtiğini söyleyebilirim. Sonra tekrar Adana ve Ankara'ya dönerek at binmeye başladım ve rahmetli Antrenör Mahmut Doğan'ın da desteği ile onun antrene ettiği atlara binmeye başladım. Yeteneğim farkına varıldı ve iyi atlar teklif edilmeye başlandı. Zaten jokeylerin yeteneği ancak iyi ata binince belli olur.

“Hayatım”, Hayatım'ı değiştirdi…

Sonra yolumuz bildiğiniz üzere “Hayatım” isimli Arap atı ile kesişti. Hayatım çok iyi ve karakterli bir attı. Benim hayatımı bu atın değiştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Beni bugünlere getiren at “Hayatım”dır.