Sow’un Fenerbahçe hayali gerçekleşirse ikinci isim olacak

Fransa'da Rennes ve Lille gibi kulüplerin yanı sıra Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK formalarını da terleten golcü futbolcu Moussa Sow'un yeni adresi Ümraniyespor oldu.

TFF 1. Lig ekibiyle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Sow, İstanbul'a olan sevgisine ve teknik direktörlükteki planlarına dair açıklamalarda bulundu.

“İSTANBUL BENİN İKİNCİ EVİM”

Türkiye hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine ise Moussa Sow, şunları söyledi:

“Fenerbahçe'den sonra Bursaspor ve Gazişehir'de oynadım. Bugün de Ümraniyespor'dayım. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hele İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul benim ikinci evim ve kendimi çok iyi hissediyorum burada. Ümraniyespor'da elimden gelenin her zaman yapacağım ve hedeflere ulaşacağımızı umuyorum.”

“F.BAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRMA FIRSATINI DEĞERLENDİRİRİM”

İlerleyen yıllarda ‘teknik direktör' unvanıyla eski takımı Fenerbahçe'de görev alma düşüncesinin olup olmadığına dair soruyu tecrübeli futbolcu, “Neden olmasın? İleride Allah'ın neyi göstereceğini hepimiz göreceğiz. Ama şu an daha çok futbola kendimi adadım ve futbol oynamak istiyorum, gol atmak istiyorum. Ama ileride tabii ki böyle bir fırsat geçerse elime değerlendiririm; Fenerbahçe olabilir, Ümraniyespor olabilir” diye cevaplandırdı.

Sow’un bu isteği, akıllara Fenerbahçe’ye hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmış isimleri getirdi. 1907 yılında kurulan Fenerbahçe’de şimdiye kadar 78 farklı teknik direktör çalıştı. Bu isimlerden 23 tanesi Fenerbahçe’ye hem teknik direktör hem de futbolcu olarak hizmet etti. Fenerbahçe’de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şimdiye kadar çalışan sadece 1 yabancı futbolcu oldu.

KALECİLİKTEN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Genelde Türk eski futbolcuları ile teknik direktör olarak anlaşan Fenerbahçe’de bu kalıbı yıkan tek bir isim var. O da Ilie Datcu… Dinamo Bükreş ve Romanya Milli Takımı’nda sergilediği başarılı performans ile Fenerbahçeli yöneticilerin dikkatini çeken Datcu, 1969 yılında sarı-lacivertli kulübe imza atar. Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecileri arasına girmeyi başaran Datcu, kariyerinin son yılını Giresunspor’da geçirdikten sonra 1976 yılında aktif futbol hayatına nokta koyar.

Datcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak TSYD Kupası’nı kaldırdı. Ardından Türkiye ve Almanya’da çeşitli takımlarda yaşadığı teknik direktörlük kariyerinin ardından bir dönem Fenerbahçe’de kaleci antrenörlüğü yaptı.