Rıza Çalımbay’dan Şenol Güneş’e sitem! Acaba hangi futbolcu için?

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kampta kulübün resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ile oynayacağı mücadeleyi de değerlendiren Rıza Çalımbay, Sivas’ın milli takımı ağırlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'da, A Milli Takım’ı hak edecek oyuncuların olduğunu söyleyen Çalımbay, “Geçen sezon Türkiye’de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol Güneş’e saygımız sonsuz ama bizden birilerinin olması Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu” diye konuştu.

ADAY KADRODA İKİ ESKİ SİVASSPORLU

Şenol Güneş’in açıkladığı 28 kişilik aday kadroda geçtiğimiz yıl Sivasspor’un başarısında büyük pay sahibi olan iki isim bulunuyor. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ve Sırbistan ile oynanacak maçların aday kadrosunda yer alıyor.

Sivasspor’un kadrosunda ise ikisi yedek kaleciler Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldızım olmak üzere dokuz Türk futbolcu bulunuyor. Diğer isimler ise Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt ve Yasin Öztekin… Bu isimlerden sadece Uğur Çiftçi, Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa, geçtiğimiz yıl takımın ilk 11’inde sürekli yer alan oyuncular…

Orta sahada oynayan Hakan Arslan ve savunmada görev yapan Caner Osmanpaşa 32, sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi ise 28 yaşında…

Şenol Güneş, Hakan Arslan’ın bölgesinde Mahmut Tekdemir ve Okay Yokuşlu’yu, Caner Osmanpaşa’nın bölgesinde ise Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Mert Çetin’i tercih etti. Uğur Çiftçi’nin bölgesinde ise Şenol Güneş’in tercihi Umut Meraş ve Hasan Ali Kaldırım oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman