Kulüpler TFF’ye rest çekti!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre naklen yayın konusu da tartışılıyor. Krizi çözmek isteyen Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün tarafları bir araya getirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da katıldığı gergin geçen toplantıda indirim talep eden beIN Grubu'na karşı tavır netti: Hayır!

İLGİ ÇEKEN DİYALOG

İki kez indirim yapan Katarlı grup, daha toplantının başında bu paraları ödeyemeyeceklerini ve zarar ettiğini ileri sürdü. Sinirlenen başkanları teskin eden, kulüplerden yana tavır alan ve anlaşmaların olduğunu dile getiren Kasapoğlu, herkesi tek tek dinledi…

Özellikle şu diyaloglar dikkat çekici:

BEIN: Lige 3 takım daha geldi, masraflarımız arttı.

KBV: Dalga mı geçiyorsunuz! Tamam o zaman, o üç takımın maçlarını başka platforma verelim.

BEIN: Olmaz.

KBV: Ödeyemezseniz bırakın. Bir konsorsiyuma verelim yayın haklarını.

BEIN: Biz yayınlayabiliriz.

KBV: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dekoder satsın. Kâr payı alsın.

BEIN: Hayır. Zarar ederiz. Bu paraları ödeyemeyiz.

KBV: Kaç dekoder sattınız, bilgileri paylaşın. Reklam gelirlerinizi açıklayın.

ŞARTLARI YERİNE GETİRSİN

Tüm bu tartışmalardan bir sonuç çıkmadı. Bakan Kasapoğlu kulüplerden yana tavır alarak indirim talebini desteklemediğini ve kulüplerin mağdur edilmemesini istedi. Kulüpler, TFF'ye de şu çağrıyı yaptı:

“Bizim adımıza indirim pazarlığı yapmayın. Gerekirse maçları yayınlamayalım. beIN ile anlaşmamız var. Şartları yerine getirsin.”

Toplantının sonunda bombayı patlatan beIN oldu: 2 yıl daha uzatalım, biraz indirim yapın!

Kulüplerin tavrı netti: Hayır!

BAKANDAN DESTEK İSTEDİLER

KBV, maçlara seyirci alınmasını istedi, TFF sadece localara alınsın dedi. Seyircilerden de test isteneceğini belirtti. Maliyet nedeniyle buna karşı çıkan kulüpler devlet desteğinin şart olduğunu Bakan Kasapoğlu'na iletti.

Toplantının en dikkat çekici diyaloglarından birini de aktarayım:

ÖZDEMİR: Bankalar Birliği ile imzalayın.

KOÇ: Bu ödemeleri yapamayız. Hiçbir kulüp ödeyemez.

ÖZDEMİR: Bankalar idare eder. İmzalayın.

KOÇ: Nasıl olur?

ÖZDEMİR: Ben her gün neler imzalıyorum!

TRAJİKOMİK BİR OLAY

Geçen hafta Alper Mert özel bir haber aldı kulüpten. 32 yıldır görev yapan bir çalışan, disiplin kurulu üyesini savcılığa şikâyet ediyor. Haberin kendisi zaten trajedi. Karşılıklı suçlamalar vahim. Haberin SÖZCÜ'de yayınlanacağını duyar duymaz istifa etmiş disiplin kurulu üyesi avukat. İsmini vermeyeceğim, muhatabım değil. Şimdi açsın kulağını beni dinlesin:

Kim olursan ol, hiçbir SÖZCÜ çalışanını tehdit edemezsin. Kendini akıllı zannediyorsun, kalem oynatarak yazdığın tekzibi ben haber olarak gazeteme koydum. Söz hakkı tanımış olduk. Alper ile 25 yılım geçti. Bilgisiz, belgesiz haber yapmaz. Senin selamın bile tehdit! Gücün yetiyorsa, elinden geleni arkana koyma. Ben ve Alper'e tehditle gelenin karşılığını hak ettiği şekilde alacağını herkes bilir.

İSTEDİĞİNİ YAP BAKALIM

Yaptığına ettiğine, yazdığına çizdiğine verecek cevabımız da boş söylemlere karşı dimdik duracak yüreğimiz de var. Bizim kalemimizin mürekkebi doğrulardır. İnsanların hayallerindeki safsatalara teslim olmayacak ve karşılık verecek kadar ahlaklı ve yüreği sağlam insanlarız. Neden istifa ettin? Hazırladığın metne sen inandın mı? Metne inanıp Alper Mert'i tehdit ettin mi? Hadi istediğini yap!

AKINCILAR VE SİPAHİLER KİM?

Geçmişte Galatasaray'ı takip eden bir gazeteci olduğum için birçok kişiyi tanır, sohbet ederim. Yıllarca yöneticilik yapmış insanlarla konuşur, görüşlerini alırım. Aldığım izlenim şu: Şu an Galatasaray'da huzur yok! Cemiyet, dernek ve işadamları kulübün içinde bulunduğu kaotik ortamdan oldukça mutsuz ve umutsuz. Galatasaray'ın başarıdan çok iç huzura da ihtiyacı var.

‘KÖFTELER’ SÖYLEMİ

“Biz sipahiler gibi yürekli, akıncılar gibi asil olmalıyız. Galatasaray asla pusu kültürü ve Bizans oyunlarına tenessül etmemeli.” Mustafa Cengiz, devrik Başkan Dursun Özbek'i sandıkta yenip kameralara bu sözleri söylemiş, adeta fırtınanın kopacağını önceden haber vermişti. Kavganın temelleri bu sözlerden sonra atıldı. Başkanın ‘Köfteler' söylemi tuzu biberi oldu.

KONUŞAN DİSİPLİNE!

Özbek özellikle liseli üyelerin hışmına uğramış yerine Cengiz başkan olmuştu. Camia birbiriyle kavgalı ve küs… Görünen o ki bu, kan davasına dönecek. Tweet atan, cemiyette konuşan disipline gönderiliyor. Yolsuzluk ve usulsüzlük suçlaması ile emekçiler mahkemeye veriliyor. Renklerine sevdalı olduğu kulübün derneğine yıllarını harcayanlar üyelikten çıkarılmakla tehdit ediliyor.

HERKES PİŞMAN

Yıllarca lisenin kontrolünde giden kulüpte artık eksen kayıyor. Liseli başkanı koltuğundan gönderenler pişmanlıklarını artık gizlemiyor. Galatasaraylı üyelerin uğrak yerlerinde seçim naraları atılıyordu, ta ki başkanın hastalığına kadar… Galatasaray ananeleri gereği şimdi herkes suskunluğa büründü. Akıncılar kim, sipahiler kim Başkan? Açıklamanın tam zamanı!