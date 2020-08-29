Juventus, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’yu bir araya getirmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde kariyerine başladığı ve bir süper yıldıza dönüştüğü takımı Barcelona’dan transferini isteyen Lionel Messi’nin yeni adresi, bir süre daha futbol dünyasının en önemli başlığı olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hafta içi farklı kaynaklardan gelen haberler, Arjantinli yıldızın gideceği takımın Manchester City olacağını söylemişti.

Uzun süredir yönetimin aldığı başarısız sportif kararlar sebebiyle Barcelona’da mutsuz olan Messi, kendisiyle çalıştığı dönemde Avrupa’da yarıştığı tüm kupaları kazanan Pep Guardiola ile tekrar bir araya gelmek istiyor.

Bununla birlikte Manchester United ve PSG gibi daha birçok kulübün adı 33 yaşındaki yıldızla anılıyor. Son olarak Fransız gazetesi L’Equipe, Juventus’un Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi’yi bir araya getirmek istediğini yazdı.

Habere göre Turin ekibi oyuncunun babası Jorge’ye ulaşarak, başarılı yıldızı transfer etmek istediklerini kendisine iletti. İtalya Serie A’yı domine eden Juventus, kadrosuna Messi’yi de ekleyerek toplam 11 Ballon d’Or ödülünü tek takıma toplamayı planlıyor. Messi’nin Ronaldo ile sportif rekabetlerine karşın iki ismin birbirine olan saygısı, İtalyan ekibinin ikilinin aynı takımda oynamalarına engel olmayacağını umuyor.

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