Jurgen Klopp’un Messi korkusu!

Dünyadaki tüm futbolseverler, özellikle de Barcelona taraftarları, son günlerde Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma isteğiyle yatıp kalkıyor. Barcelona yönetimi ile bir türlü çözülemeyen krize, bir de Katalan ekibinin yeni Teknik Direktörü Ronaldo Koeman’ın “Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin” demesi de eklenince, İspanyol devi ile Messi arasındaki bağlar iyice koptu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin yakından ilgilendiği ve Pep Guardiola faktörüne, astronomik bir maaş teklifi de ekleyerek Arjantinli yıldızı kadroya katma girişimleri, yaşanan son olaylardan sonra hızlandı. Manchester City’nin, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için haftalık 1.4 milyon pound ile birlikte imza parası, bonuslar ve reklam haklarını da içeren dudak uçuklatan bir teklif sunduğu öğrenildi.

Messi’nin Manchester City’ye transferi ile ilgili fikri sorulan Jurgen Klopp, “Messi transferi ile, zaten zor olan Manchester City’yi mağlup etmek, artık daha da zorlaşacak” dedi.

“MESSI’Yİ TRANSFER ETMEMİZE İMKAN YOK”

Messi’nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunun altını çizen Jurgen Klopp “Bunu zaten tartışmaya gerek yok. Manchester City’ye büyük katkı sağlayacağına da şüphe yok. İngiltere Premier Lig’de dünyanın en iyi futbolcularını görmek önemli… Ancak Messi’yi, en önemli rakiplerimizden birinin kadrosunda görmek isteyip istemediğimden emin değilim” ifadelerini kullandı.

Liverpool’un Messi’ye teklif yapmasını imkansız olduğunu belirten Alman çalıştırıcı “Tabi ki Messi gibi bir futbolcuyu her teknik adam kadrosunda görmek ister. Ancak bizim Manchester City’nin teklifine yakın bir teklif dahi sunmamıza imkan yok. Bütçemiz bunu karşılayamaz. O nedenle Messi ile ilgili en ufak bir konuşmamız bile olmadı. Bu imkansız” değerlendirmesinde bulundu.