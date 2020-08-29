Fenerbahçe’nin eski aşkı depreşti: Giuliano! Akıllarda 2018’de kaçan gol…

HABER-YORUM: Alican Özcan / 2020-21 sezonu öncesinde 11 futbolcu transfer eden ve sadece 1,6 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe’nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’de olduğu gibi eski futbolcusu olan Giuliano’yu kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin 2 yıl önce Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr’a 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı 30 yaşındaki Brezilyalı ’10 numara’, Arabistan ekibinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir süredir kendisine yeni takım arıyordu.

Sarı lacivertli ekibe geri dönmeye sıcak bakan Giuliano’nun yönetimle yaptığı görüşmede anlaşma sağladığı öne sürülürken, Fenerbahçe cephesinin transferi bonservis bedeli ödemeden sonlandırmaya çalıştığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’ye gelmeye hevesli olan Brezilyalı yıldız, belki de 17 Mart 2018 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde kaçırdığı golün telafisini sağlamak istiyor olabilir. Çünkü sarı lacivertli taraftarlar, aradan geçen 2 yıla rağmen o an için ‘şampiyonluğun kaçtığı pozisyon’ yorumlarını yapıyor.

‘ALEX’İN BOŞLUĞU DOLDU’ DERKEN…

Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza’nın takımdan ayrılmasıyla oluşan boşluğu uzun süre dolduramayan sarı lacivertliler, 2017-18 sezonu öncesinde çareyi bir başka Brezilyalı Giuliano’da bulmuştu.

Brezilya’da Internacional, Gremio gibi takımlarda forma giyen ’10 numara’, 2016’da transfer olduğu Rus takımı Zenit’te adından söz ettirmeyi başardı ve 1 sene sonra 7 milyon euro’ya Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Sarı lacivertli forma altında Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 14 gol-5 asistlik performans sergileyen Giuliano, son yıllarda o bölgeye yapılan transferlerin aksine hücum konusunda takıma büyük katkı sağlamıştı.

“ÇOK KÖTÜ VURDUM”

Ancak Fenerbahçeli taraftarların hafızalarında en çok yer eden an ise, 17 Mart 2018’de oynanan Galatasaray derbisinde dakikaların 86’yı gösterdiği zaman dilimi. Galatasaray savunmasının hazırlıksız yakalandığı sırada bir anda kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, yerden zayıf bir vuruş gerçekleştirince kaleci Muslera’yı geçemedi ve net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona ererken pozisyon hakkında konuşan Giuliano, “Çok kötü bir vuruş yaptım. Daha iyi vurabilirdim. Her ne olursa olsun o pozisyonu gol yapmalıydım. Gerçekten çok üzgünüm ama lig bitmedi, biz 8 final maçı oynayacağız” demişti.

Fenerbahçe gerçekten de kalan 8 maçına final gözüyle baktı ve hepsini kazandı. Ancak Galatasaray hata yapmayınca sezonu 3 puan farkla ezeli rakibinin arkasında ikinci sırada tamamladı.

Eğer Giuliano o pozisyonda golü atsaydı ve Fenerbahçe kazansaydı, sarı lacivertliler şampiyonluk ipini göğüsleyecekti.

SONRA GELENLER DE ÇARE OLMADI

2018-19 sezonuna Fenerbahçe ile başlayan Giuliano, Suudi Arabistan’dan gelen 10,5 milyon euro’luk teklifi reddemeyecek durumda olan sarı lacivertliler tarafından gözden çıkartıldı. Sonrasında gelen Miha Zajc ve Max Kruse ise Brezilyalı futbolcunun eksikliğini gideremedi.

2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, iki yılda sadece 20 Süper Lig maçında forma giydi ve 3 gol atabildi.

Geçen sezon başında Fenerbahçe’ye katılan Alman orta saha Max Kruse ise 20 Süper Lig maçında 7 gol atıp 7 asist yaparak Zajc’a nazaran ortalama denebilecek bir performans sergiledi.

Ancak pandemi sonrası Fenerbahçe ile maaş sorunu yaşayan Alman futbolcu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrıldı.

HÜCUMA KATKISI TARTIŞMASIZ

Editör yorumu: Her şeye rağmen Fenerbahçe’de oynadığı sezonda hücuma verdiği katkı tartışmasız olan Giuliano, Al Nasr’da geçirdiği 2 sezonda da bu grafiğini yüksek tutmaya devam etti. Suudi Arabistan’da oynadığı 74 maçta 30 gol-18 asistlik performans sergileyen Giuliano, Max Kruse’nin ayrılışıyla Fenerbahçe’de yeniden boş konumda olan ’10 numara’ bölgesine oldukça katkı sağlayacaktır. Özellikle Enner Valencia, Mame Thiam transferleriyle birlikte hücum hattındaki tehlike seviyesini yukarılara taşıyan sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile yaratıcılık ve duran top konusunda bir kademe daha yukarı atlayacaktır. İsrailli 10 numara Eran Zahavi ile de görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe’nin, Giuliano transferini alternatif olarak düşünüp düşünmediği bilinmezken, ligi ve camia dinamiklerini bilen Brezilyalı futbolcunun güçlü kadro yapılanması ile kariyerinin sonuna yaklaşırken ‘şampiyonluk’ kupasını kaldırması sürpriz olmaz. Giuliano, 2018’de Galatasaray maçında atamadığı golü, bu kez ağlara yollayabilir ve Fenerbahçe taraftarlarına borçlu olduğu şampiyonlukta imzası yer alabilir.