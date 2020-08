Fenerbahçeli sporcular kürek parkuru için devlet desteği bekliyor!

Üç büyükler, futbolun yanı sıra amatör branşlarda da boy gösteriyor. Fenerbahçe, kürekte sezonu yurt içinde hem erkeklerde hem kadınlarda Türkiye şampiyonu olarak kapattı. 9 dalda mücadele eden sarı-lacivertlilerde Şube Kaptanı Ozan Bayülken “Amacımız kulübümüzün bu emeklerinin karşılığını alması için çalışmak. Sporcularımızı da bu bilinçle yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

Bayülken, “Kürek şubesi 1914 yılından beri faal olan, kulüple özdeşleşmiş bir şube. Fenerbahçe'de bir kürek kültürü, yıllarca nesilden nesile geçen bir bağımlılık var ve kürek sporuna ilgi yoğun. Başkanımız Ali Koç da bize her türlü desteği veriyor. Fenerbahçe'nin var olduğu her şeyde tutku, aidiyet ve yüksek standart mutlaka vardır. Avrupa standartlarında çalışmalarımızı yürütüyoruz” yorumunda bulundu.

Ozan Bayülken şu soruna da dikkat çekti: “Federasyon kürek parkuru konusuyla çok ciddi ilgileniyor. Ama onların imkânları da kısıtlı. Sadece kulüp imkânlarıyla olimpiyat sporcusu yetiştirmesi neredeyse imkânsız. Fenerbahçe yıllardır olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp. Dereağzı bir spor üssü. Yüzlerce çocuk orada futbol, kürek, yelken, masa tenisi, boks, atletizm yapıyor. Eşsiz bir şey bu.”

GÜRHAN SAATÇİOĞLU: ” KÜREK PARKURU YOK”

“Kürek aslında dünyada bilinen, çok popüler olan ve ilgi gören bir spor. Türkiye'de de eski ve köklü olimpik bir spor. Ama hak ettiği ilgiyi, popülariteyi bir türlü yakalayamamış. Fenerbahçe, spor kulübü olmanın bilinciyle kürek başta olmak üzere tüm olimpik sporlara ciddi bir emek veriyor, yatırım yapıyor. Çocuklar ve yetişkinler için akademimiz var. Buna karşın Avrupa'da kürek parkuru olmayan tek ülke Türkiye.”

ERHAN ERTÜRK: “GENÇLİĞE YATIRIM YAPILIYOR”

“Şu an Avrupa şampiyonalarına hazırlık sürecimiz devam ediyor. Her yaş grubunda milli takım seviyesinde ekiplerle çalışıyoruz. Milli Takım'ın yüzde 80'ini Fenerbahçeli sporcular oluşturuyor. Aynı zamanda gençliğe yatırım yapılıyor. Bir çocuğun bile spor yapması, o disiplinle yetişmesi o kadar önemli ki. Bu olağanüstü şartlarda yapabildiğimizin en iyisini yaparak her branşta, her yaş grubunda madalya almak istiyoruz.”

GÖKHAN GÜVEN: Evde kaldığımız 3 ayda evde çalıştık. Antrenörümüz bize verdiği haftalık programı evde aletlerle yaptık. Yasaklar kalktıktan sonra yeniden sezona başlıyormuş gibi çalışmalara başladık. 1.5 ay gibi süre var önümüzde, şampiyonaya hazır olacağız. Fenerbahçe olarak hedefimiz Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek.

MERT ALİ DAĞLI: Kürek sporu Türkiye'de bilinen bir spor değil ancak yurtdışında elit bir spor. Kürek sporuyla ortaokulda tanıştım. 6 senedir kürek sporuyla uğraşıyorum. İyi ki de kürek sporuyla başlamışım. Yorucu olduğu kadar aynı zamanda güzel bir spor. 1.5 ay sonra yarışımız var, tam gaz çalışıyoruz inşallah güzel sonuçlar getireceğiz.

OĞUZ AKANSU: Hedefim U23 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında madalya almak. Pandemi bittikten sonra kolumu kırdım, arkadaşlarımdan geri kaldım. Sakatlık sürecinde sadece koşu ve bisiklet yaptım. Ocak ayında yeniden bir milli takım testi yapılacak, ona hazırlanıyorum. Hedefim U23 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda madalya almak

ERENCAN ALAN: Kürek sporuna 9 yaşımda başladım. Bu sporun benim karakterimle örtüştüğü için devam ettim. 15 senedir kürek sporuyla uğraşıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda herkesin olduğu gibi benim de hedefim madalya. Bunun akabinde bunun getirdiği sonuçlar da olimpiyatlara giden yolda bizim hedeflerimizi belirliyor, eksiklerimizi ve nasıl yol izlediğimizi gösteriyor.

ÜLKÜ ÖZEN: Korona başladığında kamp döneminden yeni çıkmıştım. İlk bir ay kendi imkânlarımla antrenman yapmaya çalıştım. 1 ay sonra kulüpten salonda kullandığımız aletler evimize gönderildi, onlarla çalıştım. Formumu korudum. Irmak ile iki çifte kategorisinde birincilik elde ettik. Kürek sporu benim hayatıma bir disiplin kazandırdı.

CANDAN YALMAN: Gençler Türkiye Kupası'nda 4 tek kategorisinde birinci oldum. Ben birinciliğimi koruyup yine şampiyon olmak istiyorum. 2 aylık sürede daha iyi sıkı çalışıyoruz. Daha iyi dereceler elde etmek istiyorum. Fenerbahçeli olmak çok farklı duygu. Çok büyük imkânlar veriliyor, tekniklerimiz yeni, malzemelerin en iyisini kullanıyoruz.