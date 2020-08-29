Fenerbahçeli Enner Valencia’nın kız kardeşi kurtarıldı! İşte o görüntüler…

Yaklaşık 2 hafta önce silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia’nın kız kardeşi Erci Valencia’dan iyi haber geldi. Ekvador hükümeti ve Ekvador polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, Fenerbahçeli yıldızın kız kardeşi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı:

Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia'nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın, Ekvador hükümeti ve Ekvador polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Ekvador basınına konuşan Enner Valencia, “Bugün hissettiğim şeyi ifade edecek sözüm yok. Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Duygularımın karmaşık olduğu bir gün” ifadelerini kullandı.

Zor zamanlarda kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Valencia, kız kardeşini kurtardıkları için ulusal makamlara ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Operasyonu yöneten komutan Patricio Carillo, düzenlenen operayon sonucunda 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.