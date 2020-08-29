Fenerbahçe 1.6 milyon Euro’ya 11 transfer yaptı

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, 11 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, bu oyunculardan sadece 3'üne bonservis bedeli ödedi. 3 yıllık sözleşme imzalanan Mauricio Lemos için Las Palmas'a 2 taksit halinde 1.5 milyon Euro ödeme yapacak olan Fenerbahçe, genç oyuncular İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL, Barış Sungur için de 350 bin TL bonservis bedeli verdi.

Caner, Gökhan, Novak, Sosa, Thiam, Sinan Gümüş ve Valencia için bonservis bedeli ödenmedi.

FENERBAHÇE’DE G20 ZİRVESİ

Fenerbahçe’de yeni sezonda yepyeni bir dönem başlıyor. Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlük görevine geçmesiyle sarı-lacivertlilerde, son senelerde yaşanan ‘liderlik' sıkıntısı bu sezon maziye gömülecek. Yeni transferler Sosa, Gökhan ve Caner'in tecrübesine Luiz Gustavo da eşlik edecek ve Teknik Direktör Erol Bulut'un eli daha da güçlenecek. 4 tecrübeli ismin sorumluluk alarak takım içindeki disiplini üst seviyeye çıkarması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki kampı sona erdi. Genel anlamıyla verimli geçen kampta son yıllarda kaybolan birlik ve beraberlik ile takım ruhu yeniden canlandı. Aidiyet duygusu yeniden artarken, bir hedefe kilitlenen, uyum içerisinde, sadece işine odaklanan bir futbolcu grubu göze çarptı. Sarı-lacivertli futbolcuların, yorucu ve yoğun geçen antrenmanlara rağmen yüzleri güldü. Takımda gruplaşmalar azaldı.