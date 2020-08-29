Eski NBA yıldızı Clifford Robinson hayatını kaybetti

NBA’de All-Star seçilen, bir kez de Yılın En İyi Altıncı Adamı ödülüne layık görülen ve bandanasıyla akıllara kazınan eski basketbolcu Clifford Robinson 53 yaşında hayatını kaybetti.

1989’da Portland Trail Blazers tarafından ikinci turda seçilen Robinson, 92-93’te Yılın En İyi Altıncı Adamı ödülünü elde etmiş ve 1999-2000 ile 2001-2002 sezonlarında All-Defensive (yılın savunma takımı) takımına seçilmişti.

Kariyerinde Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors ve New Jersey Nets forması giyen Robinson, 2007’de aktif basketbol kariyerine nokta koymuştu.

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Üç kez 20 sayının üzerinde sayı ortalamasıyla sezon tamamlayan Robinson 16 Ocak 2000’de Suns’ın Denver Nuggets’ı 113-100 mağlup ettiği maçta 50 sayı kaydetmişti.

İki kez finalde boy gösterdi…

Robinson ayrıca Trail Blazers formasıyla iki kez NBA Finalleri’nde boy gösterdi ancak yüzüğü 1990’da Detroit Pistons’a, 1992’de ise Chicago Bulls’a kaybetti.

Trail Blazers ve Robinson’ın NIT şampiyonluğunu elde ettiği 00 numaralı formasının emekli edildiği University of Connecticut sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı. UConn’un açıklamasında “UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson’ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff’in ailesinin yanındayız” ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda NBA oyuncuları ve takımları da Uncle Cliff (Cliff Amca) lakaplı unutulmaz oyuncuya sosyal medya mesajlarıyla veda etti.