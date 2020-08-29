Eski dünya 1 numarası Kim Clijsters kortlara döndü, hedef Avustralya Açık!

Teniste eski dünya 1 numarası Belçikalı raket Kim Clijsters, 37 yaşında kortlara oldukça iddialı bir şekilde geri dönüyor. 2020 yılında yeniden maçlara çıkmaya başlayan dört kez Grand Slam şampiyonu Clijsters, ikinci kez emeklilikten döndü.

İlk olarak Mayıs 2007’de henüz 23 yaşında emekliye ayrılan ve ilk çocuğunu dünyaya getiren Clijsters Ağustos 2009’da yeniden profesyonel tenise dönüş yapmıştı.

Geri dönüşünün ardından 2009 ve 2010’da ABD Açık’ı kazanan Belçikalı, 2011’de ise Avustralya Açık’ta zafere ulaşmıştı. Kariyerinde toplam 20 hafta dünya 1 numarası koltuğunda oturan Clijsters, ilk Grand Slam zaferinden önce dünya 1 numarası koltuğuna oturan yedi tenisçiden biri.

Clijsters ilk kez 11 Ağustos 2003’te 1 numaraya yükselirken ilk Grand Slam zaferini 2005’te ABD Açık’ta elde etmişti. Clijsters son kez Şubat 2011’de dünya 1 numarası olmuş ve anne olduktan sonra bu koltuğa oturan ilk tenisçi olmayı da başarmıştı.

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Bu görkemli kariyerin ardından sakatlıkların da etkisiyle Eylül 2012’de emekli olan Clijsters, Şubat 2020’de kortlara döndü ancak pandemi nedeniyle dilediği sıklıkta maça çıkamadı. Buna rağmen içinden geçilen bu sürecin Clijsters adına bir avantaj da olabileceği düşünülüyor.

Artık üç çocuk annesi olan 37 yaşındaki raket bu dönemde gücünü yeniden kazanıyor ve diğer tenisçilerle şartlarını eşitlemeye çalışıyor. Agresifliği, uzun rallilerde avantaj getiren hareket kabiliyeti ve etkili servis dönüşleriyle hatırlanan Clijsters, oldukça iddialı.

Asıl hedef Avustralya Açık!

New York Times’a verdiği röportajda tenise olan özlemini korta yansıtacağını belirten deneyimli raket hakkında ESPN’de yorumculuk yapan eski tenisçi Pam Shiver da beklentiyi yüksek tutuyor. Clijster hakkında “Hala çok yüksek seviyede oynayabilir” diyen Shiver, Belçikalı için asıl hedefin Ocak 2021’de oynanacak Avustralya Açık olduğunun da altını çizdi.

Güçlü ve pes etmeyen karakteriyle her zaman öne çıkan Clijsters’ın performansı tenisseverler için de merak konusu.