Donald Trump: NBA oyuncularının yaptığı protesto basketbolu mahvediyor

Geçtiğimiz günlerde siyah ırka karşı yapılan şiddet ve sosyal adaletsizliğe karşı Milwaukee Bucks’ın ilk adımını attığı maç boykotu, NBA’de tüm lige yayılarak maçların ertelenmesine sebep oldu. Daha sonra tüm NBA oyuncuları, takım yöneticileriyle bir araya gelerek süreci nasıl devam ettireceklerine karar verdiler.

Bu olaylara ABD Başkanı Donald Trump yorum yapmadan geçmedi. 74 yaşındaki lider yaptığı açıklamada, “NBA oyuncularının yaptıkları, basketbolu mahvediyor. Bu durum NBA için çok kötü. Benzer bir durum NFL’de de yaşanırsa aynı olumsuz etkiyi yaratacak” diyerek insanların spor müsabakalarını izlerken politika görmek istemediklerini vurguladı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşanan bir polis memurunun siyah erkek birey Jacob Blake’e yedi el ateş etmesinin ardından NBA oyuncuları çıkacakları playoff maçlarını boykot etmişlerdi. Oyuncuların takım yöneticileriyle bir araya gelmelerinin ardından maçları cumartesi gecesi devam edeceği açıklanırken, bunun karşılığında tüm ligin sosyal adalet konusunda daha aktif rol oynayacağı belirtilmişti.

Bunun sonucunda LeBron James’in önderliğinde kurulan küçük bir grup milyonlarca dolar harcayarak siyah bireylerin bu Kasım ayında yapılacak Joe Biden ile Donald Trump arasındaki seçimlerde oy kullanmasını sağlayacak. Ayrıca NBA takımlarının salonları açılarak salgından etkilenen bölgelerde sorunsuz şekilde oy kullanımı sağlanacak.

Bunun yanı sıra NBA sosyal adaletsizlik alanın daha aktif rol oynayacak. James daha önce 2016’da Demokratlar’ın adayı Hillary Clinton’ın seçim sürecinde aktif rol oynamıştı. Ünlü oyuncu aynı şekilde bu seçimde de Biden’ın ekibinde aktif rol oynuyor.

Change doesn't happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it's on US to make a difference. Together. That’s why your vote is @morethanavote #BlackLivesMatter

— LeBron James (@KingJames) August 27, 2020