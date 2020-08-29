Belçika’da pole pozisyonu pist rekoruyla Lewis Hamilton’un

Formula 1’de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix’sinin sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinde 93. kez pole pozisyonunu almayı başardı. Britanyalı 1.42.252’yle Sebastian Vettel’e ait olan pist rekorunu kırmayı başardı. Hamilton sıralama turları sonrasında kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden 43 yaşındaki oyuncu Chadwick Boseman’ı anmayı unutmadı.

Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın ikinci sırayı almasıyla Mercedes bir kez daha ilk çizgiyi kapatmayı başardı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen son dakikalarda elinden geleni yapsa da Bottas’ı geçemedi ve üçüncü sırada kaldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, iyi bir performansla eski takım arkadaşı Verstappen’in hemen arkasına yerleşmeyi başardı. Ferrari Belçika’da sezonun en kötü performanslarından birini çıkardı. Charles Leclerc 13, Sebastian Vettel ise 14. sıradan yarışa başlayacak.

Williams pilotu George Russell, bir kez daha sırlama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı. 22 yaşındaki genç pilot yarışa 15. sıradan başlayacak. Belçika Grand Prix’si yarın saat TSİ 16:10’da başlayacak.