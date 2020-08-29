Atatürk desenli formaya yapılan eleştiriye efsane yanıt

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Yılport Samsunspor, gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı. Tanıtımı Bandırma Vapuru önünde çekilen 55’inci yıla özel Atatürk desenli tasarım büyük beğeni topladı. Formalarda Atatürk'ün şahlanan at üzerindeki sembolünü kullandı.

Sosyal medyada hemen her takım taraftarı tarafından büyük beğeniyle karşılanan formaya, Twitter’da bir kullanıcı arma ile ilgili eleştiride bulundu. DEF adlı kullanıcının “Başkanım formadaki logonun büyüklüğü fazla geldi bana. Seneye biraz küçültülebilir logo” şeklindeki paylaşımına, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan efsane bir cevap geldi.

Resmi Twitter hesabından yapılan eleştiriye yanıt veren Yüksel Yıldırım “Formamızda ki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler. Asaletimiz formamızda ki armadan/logodan geliyor. Varsın gitsin o da büyük olsun. Çünkü armadaki lider bundan fazla küçültülemiyor!” ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım’ın bu yanıtı da en az forma kadar sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

FORMA BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Yılport Samsunspor yeni sezonda giyeceği formayı sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tanıtmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, gri formayı sosyal medya hesabından ”Bu formanın göğsünde, şahlanışın sembolü var! Atatürk'lü formanın hakkını vermek için; sevgiyle, tutkuyla, gururla” mesajıyla paylaşmıştı. Paylaşım kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştı.