Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ada’da futbol başlıyor (Muhtemel 11’ler)

Geçen sezon tüm rakiplerini ezip geçerek şampiyon olan Liverpool, Mikel Arteta ile eski başarılı günlerine dönmenin hayalini kuran Arsenal ile İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte Arsenal Liverpool maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu…

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol sezonunun açılışını simgeleyen Arsenal Liverpol arasındaki Community Shield karşılaşması bugün 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Andre Marriner yönetecek.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Seyircisiz oynanacak Arsenal Liverpool maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino