Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Arsenal Liverpool CANLI İZLE

Futbol tutkunları yaz döneminin sonuna gelinmesiyle maçların yeniden düzenli şekilde başlamasını iple çekiyor. İngiltere'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Liglerin açılış maçı olarak kabul edilen The FA Community Shield bu akşam saat 18:30'da başlayacak. İşte bu akşam oynanacak olan Arsenal Liverpool maçının canlı izleme bağlantısı…

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arsenal Liverpol arasındaki Community Shield maçı saat 18:30’da ekranlara gelecek ve izleyiciler şifresiz olarak maçı izleyebilecek. Maçın kanalı TRT Spor olarak belirlendi. Aşağıdaki link üzerinden karşılaşmayı maç saatinde izleyebilirsiniz.

ARSENAL LIVERPOOL CANLI İZLE

ARTETA’DAN YORUM

“Oyuncuların tatilden nasıl geldiklerini görmeliyim. Şu ana kadar geldiğimiz noktadan bir hayli memnunum. Bu mücadele oyuncularımın cesaretlenmesini sağlayacak. Gelecekte kulübü yeniden zirveye çıkarabileceğimize inancım tam.”

MUHTEMEL 11’LER

Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino