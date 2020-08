Arsenal ile Liverpool The FA Community Shield’da karşı karşıya gelecek

MAÇ ÖNÜ YAZISI: Turan Bakülü / İngiltere’de futbol sezonu bugün Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak The FA Community Shield maçıyla başlayacak. FA Cup kazananı ile lig şampiyonunu karşı karşıya getiren ve sezonun açılışını temsil mücadele, bu sene ise sıkışan sezon fikstürünün gölgesinde oynanacak.

Standart bir sezonda takımlar son maçlarını oynadıktan sonra yaz arasına girip ardından yapacaklara kamp ile sezona hazırlanırlar. Bu sırada kadrolar hazırlık maçları ile form tutarken bir yandan da transfer hamleleri ile yeniden şekillenir. Kronolojik olarak adım adım yeni sezona girilirken kupa değeri olarak büyük anlamlar atfedilmese de, Community Shield’ın sezonun ilk maçı olması sebebiyle özellikle yerel rekabette bir yeri bulunuyor.

Ancak pandemi sebebiyle tatilini henüz bitiren ve yalnızca birkaç antrenman yapma fırsatı bulan takımlar adına Community Shield, bu sene için pek de beklenen bir müsabaka değildi. Sezonun tamamlanmasıyla İngiliz basınında her iki takımında sezon hazırlığına ket vurması sebebiyle maçın oynanmaması için federasyonla iletişim halinde olduğunu okumuştuk.

Tüm bu dedikodulara karşın, maç bu akşam TSİ 18:30’da Wembley’de oynanacak. Her iki takımın da müzesinde 15’er Community Shield kupası bulunuyor. Bu maç aynı zamanda İngiltere’nin en çok lig şampiyonluğuna sahip takımı Liverpool ile FA Cup’ı en çok kazanan takım olan Arsenal’i karşı karşıya getirecek.

Takımların durumuna baktığımızda, Liverpool yeni sezonda da ligin en önemli iki favorisinden biri olarak sezona başlayacak. Her futbol severin kadrosunu ezberlediği takımda henüz bir değişiklik bulunmuyor. İngiliz ekibinin Bayern Münih’in lider orta sahası Thiago Alcanatara ile ilgilendiği transfer sezonu boyunca konuşuldu.

Liverpool oynadığı iki hazırlık maçında Trent Alexander-Arnold hariç tam kadro sahada yer almıştı. İngiliz ulusal takımına davet edilen genç sağ bekin de bu akşam sahada yer almasına bir mani bulunmuyor. Kırmızılar Stuttgart’ı 3-0 mağlup edereken RB Salzburg ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki maçta da sonradan oyuna giren Rhian Brewster, etkileyici performansının yanında toplamda 3 gole imza attı. Mo Salah ve Sadio Mane gibi yıldızların yanında kulüp alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Brewster, bu akşam da fark yaratabilir. Sezon başı itibarıyla takımlar hazır olmasa da Liverpool maça favori başlayacak.

First silverware of the season up for grabs… #CommunityShield | #ARSLIV pic.twitter.com/R9v0coOfTq

— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2020