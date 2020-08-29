Ahmet Çelik’ten hodri meydan: Benim rekorumu kıramazlar

Gazi Koşusu'nu üst üste 5 kez kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik, bu yıl da kendisine güveniyor.

Yarışın en büyük favorisi Call To Victory ile start alacak olan Çelik, koşudaki şansını değerlendirdi:

– Call To Victory büyük favori…

– Call To Victory, 10 yarıştır üst üste kazanıyor. Son 9 yarışında ben bindim. Umarım kazasız, belasız bir yarış olur. Gazi Koşusu'nda start alacak atların birçoğuna daha önce bindim. Yani rakiplerimi iyi tanıyorum. Bu seneki Gazi'de kendi şansımı söylememe gerek yok, bunu herkes biliyor. Son koşumuza göre mesafe 200 metre uzayacak. Rakipler boş değil, hepsi bu kez daha hazır olacak. Kime kısmet olacaksa o kazanacak.

– Gazi Koşusu’nu üst üste 5 kez kazanan başka jokey çıkar mı?

– Şundan eminim; benim rekorumu kimse kıramaz. Bırakın Gazi Koşusu'nu üst üste 5 kez kazanmayı, art arda 5 kez Gazi Koşusu'nda at binmek bile zor. Bu işin sakatlığı var, cezalı olma durumu var. 2012 yılında Gazi Koşusu'ndan önce ceza aldım. Gazi'yi kazanan Matador Yaşar'a ben binecektim, binemedim. Bu işin garantisi yok. Tabii ki her şey biraz da kader kısmet.