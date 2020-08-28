Son dakika! Enner Valencia resmen Fenerbahçe’de!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve kadrosunu yenileme çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe, hücum hattını Ekvadorlu forvet Enner Valencia’yla güçlendirdi. Kulübün resmi YouTube hesabından yapılan yayınla 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye transferi resmiyet kazandı.

Çarşamba akşamı Türkiye’ye gelen Valencia resmi sözleşmeye de imza attı. Valencia ilk açıklamasında “Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak” dedi. Çabukluğuyla ön plana çıkan oyuncu için Fenerbahçe tarafından hazırlanan özel videoda “sürat” temasına vurgu yapıldı.

Meksika takımı Tigres ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservis bedeli ödenmezksizin Fenerbahçe kadrosuna katılan Enner Valencia geçen sezon 27 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Ağırlıklı olarak santrfor ve sağ açıkta oynadı

2018-2019 sezonunda daha etkili bir görüntü çizen deneyimli hücum oyuncusu 47 resmi maçta 15 gol attı, 5 de asist yaptı. 2012’den beri giydiği milli forma ile 54 maçta 31 gole imza atan yıldız oyuncu santrfor ve ikinci forvet mevkilerinde görev alabildiği gibi sol açık ve sağ açıkta da etkili olabiliyor. Kariyerinde ağırlıklı olarak merkez forvet bölgesinde görev yapan Valencia, ikinci olarak en çok sağ kanatta forma giydi.

İLGİLİ HABER Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul`da

2014-2017 yılları arasında yolu İngiltere’ye de düşen ve önce West Ham United daha sonra da 2016-2017’de Everton için top koşturan Valencia, Londra macerasında 68 maça çıktı, 10 gol attı, 7 asist yaptı. Everton formasıyla ise 23 maçta 3 gol atıp, 2 asist yapan Valencia, Fenerbahçe’nin özel videosunda da altını çizdiği gibi dinamik ve çabuk bir hücum oyuncusu olarak biliniyor.

Dokuzuncu transfer!

Daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos’u renklerine bağlayan Fenerbahçe, Enner Valencia ile bu sezonki dokuzuncu transferine imza attı.