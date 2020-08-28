Şenol Güneş aday kadroyu belirledi! Yurt dışından 17 futbolcu

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ve 6 Eylül’de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 28 kişilik kadroda, yurt dışında forma giyen 17 futbolcuya yer verdi. 28 kişilik kadrodaki üç isim, ilk kez Milli Takım forması giyme şansına erişebilir.

Yabancı sınırının gündemde son günlerde yurt dışında oynayan futbolcuların, aday kadronun yarısından fazlasını oluşturması, tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Yabancı sınırlandırmasını, takımları yerli futbolcu yetiştirmeye yönelteceği şeklinde yapılan değerlendirmelere, sınırlamaya karşı olanlar “O zaman yurt dışına giden Türk futbolcuların sayısı azalacak” diyerek karşı çıkıyor. Ayrıca, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’ndaki başarısının, yurt dışında oynayan futbolcuların çokluğuyla doğru orantılı olduğu savunuluyor.

“YABANCI SAYISININ AZALTILMASINDAN YANAYIM”

Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı yabancı sınırlaması hakkında geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı son yorumda “Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken, yerli ve yabancı uyumu başarıyla uygulanmalıdır. Bu konuda eğitim açığımız var. Alt yapıdan yetişen oyuncular 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. A Milli Takım’a alındığında da ödüllendirilmeliler” ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş’in kadroya çağırdığı isimler arasında Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Kenan Karaman kariyerlerini yurt dışında sürdürüyorlar.”

YABANCI SINIRI

TFF’nin önce bu yıl uygulamaya konulacak dediği, ardından Kulüpler Birliği’nin talebiyle bir yıl ertelediği yabancı sınırlaması ise şu şekilde:

“Federasyon yeni yabancı kuralıyla birlikte, kadrolarda izin verilen sayı 3 sezon içinde kademeli olarak azaltılacak.

2021-2022 sezonunda takımlar 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak sahada yalnızca 8 yabancı futbolcu görev alabilecek. 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan mutlaka 1 oyuncu olacak.

2022-2023 sezonunda takımların sözleşme yapabileceği yabancı oyuncu sayısı 12’ye, sahada yer alabilecek oyuncu sayısı 7’ye düşecek. Ayrıca ilk 11’de bir de altyapıdan yetişmiş futbolcu olacak.

2023-2024 sezonunda takımlar 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilecek, bu oyunculardan sahada en fazla 6’sı yer alabilecek. İlk 11’de altyapıdan yetişmiş futbolcu sayısı ise 2’ye çıkacak.

ÜÇ İSİM İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR

Öte yandan Şenol Güneş’in, kadroda yer verdiği üç yeni isim, farklı bir heyecan yaşıyor. Orkun Kökçü, Mert Hakan Yandaş ve Gökkan Akkan, forma verilmesi halinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda ilk kez görev alacak.

Hollanda Milli Takımı’ndan da teklif alan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, Türkiye Milli Takımı’nı seçtiğini daha önce açıklamıştı. Orkun Kökçü, Şenol Güneş ile ilgili bir anısını ise Hollanda basınına “Bir maçtan önce otele kampa giderken Türk numarası tarafından arandım. Numarayı tanımadığım için arama talebini reddettim. Arayan kişinin Şenol Güneş olduğunu ise daha sonra öğrendim” şeklinde anlatmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği kadroda yer alan isimler şöyle:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.