Remy Süper Lig’de! Bir zamanların dünya yıldızı adayıydı

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon zor günler yaşayan Çaykur Rizespor, Fransız futbolcu Loic Remy ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Remy, Karadeniz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece, yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle futbol otoritelerinin geneli tarafından ‘Emeklilik ligi’ olmakla eleştirilen Süper Lig’e, bir başka yaşlı futbolcu daha katıldı.

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Çaykur Rizespor, Remy transferi ile kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Genç yaşında özellikle Marsilya’da sergilediği performans ile parlayan Loic Remy, 33 yaşında, kariyerinin sonuna doğru Süper Lig’e geldi. Fenerbahçe ile de görüştüğünü belirten Fransız futbolcu, Çaykur Rizespor’a imza attı.

Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy’nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Remy, Çaykur Rizespor’a transfer sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Her şeyimi bu kulübe vereceğim. Burada zevkle oynayacağım. Beklentilerin farkındayım. Zoru seviyorum. Başarı için zorun olması gerekiyor. Sportif direktörle görüştüğümde kulüple alakalı bana çok güzel şeyler anlattılar. Yusuf ve Zeki’nin de fikirlerini aldım buraya gelmeden önce… Başka bir kulüple görüşüyordum ancak buraya gelmeye karar verdim. Evet Fenerbahçe ile görüştük, başka takımlar da vardı. Günün sonunda benim tercihim bu kulüple oldu çünkü ben Rizespor’un projesine güveniyorum ve inanıyorum.”

CISSE İLE AYNI YAŞTA TÜRKİYE’YE GELDİ

Tıpkı Premier Lig’de sergilediği performansla yıldız adayı olarak gösterilen ancak kariyerinde düşüşe geçtikten sonra 33 yaşında Türkiye’nin yolunu tutan Papiss Cisse ile aynı yaşta Süper Lig’e gelen Remy de, sergileyeceği performansla kariyerinde yeni bir çıkış yolu arayacak. Son Fransa macerası, önceki dört yıla oranla daha verimli geçen Remy, Türkiye’de de benzer bir performans sergileyerek belki de Süper Lig’in büyük takımlarına transfer olmayı kovalayacak.

Cisse, Alanyaspor’da gösterdiği performanslar 35 yaşında Beşiktaş’ın transfer listesine girmeyi başarmıştı.

HIZI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Lyon altyapısında yetiştikten sonra 2008 yılında Nice’e, 2010 yılında ise Marsilya’ya transfer olan Loic Remy, hızı ile dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösteriliyordu. Nice’te sergilediği performans ile dikkat çeken forvet oyuncusu, asıl patlamayı Marsilya’da yaptı. Bitiricilik konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle gol atma konusunda pek başarılı olamayan Remy, hızına yatırım yapan İngiliz ekipleri nedeniyle 4 yıl Premier Lig’de forma giyme şansı yakaladı.

İlk olarak 2013 yılının Ocak ayında QPR’a 10 milyon Euro’ya gelen Remy, yarım sezon sonra Newcatle United’a kiralandı. Siyah-beyazlı ekipte bir yılda sergilediği performans ile dikkat çeken Remy, 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Londra ekibi Chelsea’nin kadrosuna dahil edildi.

SAKATLIK SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Chelsea’de ilk yılında lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, kariyerinde tırmanışa geçtiği bu dönemde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle formasını kaybetti. Chelsea’ye transfer olduktan sonra ismini dünyada duyurmaya başlayan Remy, Fransa Milli Takımı’na kadar yükseldi. Fransa Milli Takımı’nın 2014 Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulan yıldız isim, dünya yıldızı olma yolunda ilerlerken, yaşadığı bilek sakatlığı sonrası kariyerinde düşüşe geçti.

30 Ağustos 2016 yılında kiralandığı Crystal Palace’da iki hafta bile kalamayan Remy, yaşadığı ağır sakatlık sonrası 10 Eylül 2016’da Chelsea’ye geri döndü. Sakatlıktan sonra dikiş tutturamayan yıldız futbolcu, 13 milyon Euro karşılığında geldiği Londra ekibinden, bedelsiz olarak La Liga takımlarından Las Palmas’a imza attı.

DİKİŞ TUTTURAMADI

Remy’nin kariyeri, sakatlık sonrası altüst oldu. Bir türlü eski formuna kavuşamayan forvet oyuncusu bir yıl Getafe’de kiralık oynadıktan sonra ülkesi Fransa’ya döndü. İki yıl Lille’de oynayan Remy, 59 maçta 21 gole imza attı. Ancak performansı yeterli bulunmadığı için Lille yönetimi, Burak Yılmaz’ın da takıma katılmasının ardından Remy’nin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Bir zamanların dünya yıldızı adayı 33 yaşında Çaykur Rizespor’un başarısı için ter dökecek. Chelsea macerası sonrası adı sık sık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için yazılan Remy, Karadeniz ekibinin gol silahı olmaya çalışacak.