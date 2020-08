NBA’de tarihi ‘boykot’ toplantısında şoke eden tartışma: ‘Senin maaşını ben veriyorum!’

Siyah bir ABD’li vatandaş olan Jacob Blake’in polis kurşunlarıyla yaşamını yitirmesinin NBA’de boykot krizi devam ederken oyuncular sendikası da atılacak adımlar hakkında bir oturum düzenledi.

Geniş katılımlı olmasıyla tarihi olarak nitelendirilen panelde yaşanan bir tartışma ise gündeme damga vurdu. Sendikanın başındaki isim olan Kuzey Amerika’da tüm majör sporlar arasında sendika yöneticiliği yapan ilk kadın olarak tarihe geçen Avukat Michele Roberts ile Los Angeles Clippers’ın oyun kurucusu Patrick Beverley tartışma yaşadı.

Toplantıdan aktarılan bilgilere ve Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in haberine göre Roberts, Orlando’yu terk etmekle sonuçlacak bir boykotun maddi etkileri ve bu hareketin finansal yapıya olumsuz yönden tesir edeceği hakkında görüş bildirirken Beverley, Roberts’ın sözünü kesti.

Roberts’ın anlattıklarını mantıklı bulmadığını dile getiren Beverley’e Roberts, aktarılan üzere, nazikçe bunun maddi zararların oyunculara da yansıyacağını belirtti.

Beverley bunun üzerine Roberts’ın sözünü yeniden kesti ve devam etmek isteyen Roberts’a “Hayır, senin maaşını ben ödüyorum” şeklinde sert ve şoke eden bir ifadeyle karşılık verdi.

Bu sözler üzerine salonda tansiyon yükselirken NBPA Başkanı Chris Paul ile Miami Heat’in tecrübeli ismi Udonis Haslem, oyuncuya tepki gösterdi. Salondaki pek çok farklı oyuncudan da tepkiler gösterilirken Paul ve Haslem böyle bir saygısızlığın kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

NBA’de sezonu kurtaran 48 saat olarak adlandırılan sürecin sonunda oylama ile ligin devam etmesi kararı çıktı. Beverley, daha sonra konuyla ilgili olarak basının sorularını yanıtladı.

Pat Bev discussed his exchange with NBPA Executive Director Michele Roberts during Wednesday night’s meeting (via @TaylorRooks)pic.twitter.com/2bRAkjXeg3 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2020

Yaşanan tartışmaya da değinen 32 yaşındaki oyuncu “İlginç bir tartışma yaşadık. Sendika ailemiz gibi. Eminim ki buradaki basın mensupları da en nihayetinde bir ailenin parçası. Bilirsiniz ki aile bireyleri her zaman aynı fikirde olmazlar ve bu normaldir. Konuşur ve daha iyi bir sonuca varmaya çalışırsınız. Diyalog her ne olursa olsun veya siz her nasıl olduğunu düşünüyorsanız düşünün, dün biz işleri daha iyi bir duruma getirdik. Ve en önemli olan da bu” dedi.