6 soruda Messi, Barça ve Manchester City üçgeni… Neler yaşandı, futbol dünyasını neler bekliyor?

Futbol dünyasının gündeminde Lionel Messi var. Birçokları tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Messi, Barcelona’dan ayrılma talebini kulübüne resmen bildirdi. Messi’nin olası transferi futbol devlerindeki güç dengesini hem sportif hem de ekonomik olarak doğrudan etkileyecek. Peki Messi Barcelona’dan ayrılacak mı, yoksa bu bir hamle mi? Sözleşmesi onu bağlıyor mu? Ayrıldığı takdirde yeni adresi neresi olacak? Aşağıdaki haberimizde -çoğunlukla İspanyol basını kaynaklı bilgilerden faydalanarak- bu soruların yanıtını aradık.

Derleyen: Sözcü Skor

1-SÖZLEŞME KONUSU: ŞİMDİ NE OLACAK?

Daha önce Messi’nin ayrılmasının önündeki en büyük engel Barcelona aidiyeti idi. Ancak değişen koşullar ve yaşanan çatışmalar sonucu artık Arjantinli süper yıldız ile kapı arasındaki en büyük engel bir sözleşme. Messi’nin orjinal sözleşmesinde yer alan özel bir madde Haziran 10’a kadar oyuncunun isterse serbest kalabileceğini belirtiyordu. Bu süre uzun zaman önce geçti. Ancak Messi ve avukatları, pandemi nedeniyle sezonun sarkmış olmasının bu maddeyi halen geçerli kıldığını öne sürüyor.

Barcelona tarafı ise -tahmin edersiniz ki- aynı fikirde değil ve sözleşmede yer alan 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin geçerli olduğunu savunuyor (ve umuyor). Söz konusu anlaşmazlığı FIFA veya UEFA kurulları değil İspanyol mahkemeleri çözecek. Mevzu bahis bir anlaşmazlığın ortasında kalmayacak olmanın FIFA ve UEFA’yı oldukça rahatlattığını da eklemek gerek. Böylece 33 yaşındaki Messi’nin kariyerinin son yıllarını bir sözleşme kavgası nedeniyle evde oturarak geçirmesi riski ortadan kalkıyor.

Neymar’ın PSG’ye transfer olurken Barcelona ile yaşadığı serbest kalma maddesi çatışması yine İspanyol mahkemesinde karara bağlanmış, süreç 3 yıl sürse de Neymar’ın futbol oynamasını engellememişti.

Messi gerçekten ayrılmaya karar verirse; FIFA’nın transferi onaylaması, takvimler 19 Eylül’ü göstermeden Arjantinli’nin yeni takımı ile boy göstermesi bekleniyor. İspanyol basını kaynaklarına göre Barcelona’nın gireceği hukuki mücadelenin finali Messi’nin emeklilik yıllarına denk gelebilir.

2-SORUN NEREDE? BAŞKAN HAMLE YAPTI…

Messi’nin takım süreci bir yanıyla da bir satranç maçı. Messi’nin gidişi ihtimaline karşı şehirdeki olumsuz algıyı kırmak isteyen Barcelona yönetimi, Messi’ye çağrıda bulunarak rahatsızlıklarını ve ayrılık isteğinin nedenlerini açık açık anlatmasını talep etti. Hatta Başkan Bartomeu gayri resmi de olsa, Messi’nin tek sorun olarak onu işaret etmesi halinde istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Messi’nin bu meydan okumaya yanıt vermesi bekleniyordu ancak yıldız oyuncu açıklama yapmaktan son anda vazgeçti. İspanyol AS gazetesine göre bu hamle Messi’yi kulübe yaklaştırmadı aksine oyuncu ayrılma konusundaki kararını güçlendirdi. Sonuç: Artık bedava gitmek istiyor ve Manchester City dışındaki teklifleri şu an duymak istemiyor.

3-İPLER NEREDE KOPTU?

Barcelona yönetiminin icraatlarını uzun zamandır eksik ve yanlış bulan ve Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetle adeta yıkılan yıldız oyuncu için bardağı taşıran son damlanın yeni teknik direktör Koeman ile yaptığı görüşmede yaşandığı iddia edildi. Diario Ole gazetesinin haberine göre Messi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Ronald Koeman, Arjantinli oyuncunun hoşuna gitmeyen ifadeler kullandı: “Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin.”

Bu sözlerin ardından Messi kesin olarak Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi.

4-NEREYE GİDECEK? VE NE PAHASINA?

City ile Messi arasındaki ilk temas 8-2’lik Bayern Münih faciasının hemen ardından yaşandı. Leo Guardiola’yı aradı ve kararını söyledi. Katalan Menajer şaşırdı, bunun kendi yetkisinin ötesinde bir karar olduğunu, planlamalarında olmayan bir ekonomik operasyon gerektiğini belirtti ancak o an itibariyle City için “Operasyon Messi” başladı.

Messi’yi çok isteyen İngiliz kulüp, transferin hukuki süreçlerle gölgelenmemesi için oyuncunun bedava gelmemesine bile razı olabilir. İngiliz ve İspanyol basınına göre Guardiola Messi’ye karşılık 155 milyon Euro ödemeyi, kadrosundan Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Bernardo Silva gibi yıldız isimleri Barcelona’ya göndermeyi teklif edecek. Ancak Katalan kulübün öncelikle niyeti Messi’yi tutmak, tutmazsa da 700 milyonluk fatura ile masaya oturmak.

5-NEDEN CITY VE GUARDIOLA?

Messi uzun yıllardır İngiltere futbolunu yakından takip ediyor. En yakın iki arkadaşı Sergio Aguero ve Cesc Fabregas uzun yıllar EPL’de top koşturdu. Bu nedenle akla gelen ilk ihtimal Pep Guardiola’nın takımı City. Guardiola ve Messi 2008-2012 yılları arasında Barcelona’da büyük başarılara imza atmış; 2 Şampiyonlar Ligi zaferi ve üç La Liga şampiyonluğu kazanmıştı. Messi kulüpte sadece Pep ile değil, Ferran Soriano ve Txiki Begiristain ile de çok yakın. Ayrıca City Messi’nin yüklü maaşını karşılayabilecek az sayıda kulüpten biri. Guardiola’nın Messi’nin yeniden parlayacağı bir takım şablonu yaratabilecek bir hoca olduğuna kimsenin şüphesi yok.

6-BUNLARIN HEPSİ SATRANÇ HAMLESİ Mİ? MESSİ GİTMEK İSTİYOR MU?

Messi’nin yönetilmesi kolay bir karakter olmadığını biliyoruz. Mutsuz olduğunda hızlı kararlar alıp bunlardan vazgeçme örnekleri geçmişte mevcut. 2014 ve 2016’da Barcelona’dan ayrılmak istediğini söylemiş, yine 2016’da Arjantin Milli Takımı’nı bıraktığını açıklamıştı. Bu kararların hiçbiri bugünkü kadar ciddi ve resmi bir şekil almadıysa da Barça taraftarları Messi’nin hızlıca değişebilen fikirlerine umut bağlamış durumda. Öte yandan bu ayrılık bildirisinin Başkan’ı istifaya zorlama hamlesi olduğunu iddia edenler de yok değil.

Özetle; evet bir ihtimal daha var: O da kalmak mı dersin?