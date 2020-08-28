Loic Remy Süper Lig için yola çıktı! Ya Sivas, ya da Rize…

Fransa’nın deneyimli golcüsü Loic Remy, kariyerini Türkiye’de sürdürmek için yola çıktı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvetin Instagram hesabından yaptığı paylaşım heyecan yarattı.

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu, TRT Spor’un iddiasına göre Çaykur Rizespor ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Ancak bazı kaynaklar Remy’nin Sivasspor ile de görüşme halinde olduğunu belirtti. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Kariyeri boyunca Lyon, Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Remy, kısa bir süre La Liga’da oynadıktan sonra 2018’de Fransa’ya geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 34 maça çıkan ve 14 gol atan Remy, sözleşmesi sona erince Fransız ekibinden ayrılma kararı verdi.

2015’te Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Remy, 2006-07 ve 2007-08’de Lyon formasıyla da Ligue 1’de şampiyonluk ipini göğüsledi.