Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman? Galatasaray İstanbul maçı yayınlanacak mı?

Galatasaray ikinci hazırlık karşılaşmasını bugün İstanbulspor ile yapacak. Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma ekranlardan yayınlanmayacak.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, dün yaptığı açıklamada Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçının iptal edildiğini söylemişti. Galatasaray bugün 17.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

GALATASARAY’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı da yayınlandı.

28 Ağustos Cuma

Galatasaray – İstanbulspor

Saat: 17.00 Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

31 Ağustos Pazartesi

Galatasaray – Ümraniyespor

Saat: 16.00 Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

3 Eylül Perşembe

Galatasaray – Hatayspor

Saat: 17.00 Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

5 Eylül Cumartesi

Galatasaray – Kasımpaşa

Saat: 15.00 Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu