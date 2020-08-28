Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman? Galatasaray İstanbul maçı yayınlanacak mı?

Galatasaray ikinci hazırlık karşılaşmasını bugün İstanbulspor ile yapacak. Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma ekranlardan yayınlanmayacak.
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, dün yaptığı açıklamada Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçının iptal edildiğini söylemişti. Galatasaray bugün 17.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.
GALATASARAY’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Galatasaray’ın hazırlık maçı programı da yayınlandı.
28 Ağustos Cuma
Galatasaray – İstanbulspor
Saat: 17.00 Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
31 Ağustos Pazartesi
Galatasaray – Ümraniyespor
Saat: 16.00 Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
3 Eylül Perşembe
Galatasaray – Hatayspor
Saat: 17.00 Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
5 Eylül Cumartesi
Galatasaray – Kasımpaşa
Saat: 15.00 Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu