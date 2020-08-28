Chelsea musluğu açtı, şampiyonluk istiyor! Thiago Silva resmen…

Yaklaşık 8 yıl boyunca Paris Saint Germain forması giyen ve uzun süredir Fransız ekibinin kaptanlığını yapan ‘Canavar’ lakaplı Thiago Silva, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’ye transfer oldu.

PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıktıktan sonra Fransa’ya veda eden 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Manş Denizi’ni geçerek Ada’ya gitti.

Transferde art arda bombalar patlatan ve geçtiğimiz günlerde Ben Chilwell ve Malang Sarr transferlerini açıklayan Chelsea, Thiago Silva ile savunma bölgesini güçlendirmeyi başardı.

Chelsea ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Silva, “Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum ve onur verici bir mücadele için buradayım. Stamford Bridge’de oynamayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

CHELSEA’DEN TRANSFER BOMBARDIMANI

Son Premier Lig şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda Antonio Conte ile yaşayan İngiliz devi, yıllardır ligde mutlu sona ulaşamıyor.

Geçen sezon genç ağırlık kadrosuna rağmen efsane futbolcusu Frank Lampard liderliğinde sürpriz bir çıkış yakalayan Londra temsilcisi, sezonu 4. sırada tamamlayarak yönetime önemli bir mesaj verdi. Chelsea yönetimi ise bu mesajı karşılıksız bırakmayarak sezona çok önemli oyuncu transferleri yaparak başladı.

RB Leipzig’in santrforu Timo Werner’i 53 milyon euro bedelle kadrosuna katan Chelsea, Ajax’ın kadife bilekli futbolcusu Hakim Ziyech’i 40 milyon euro’ya transfer ederek Eden Hazard’dan boşalan yaratıcı oyuncu eksikliğini gidermiş oldu.

Bu hafta Leicester City’nin sol beki Ben Chilwell’e 50 milyon euro bonservis ödeyen ve şimdiye kadar toplamda 143 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ‘Maviler’, Fenerbahçe’nin de teklif götürdüğü stoper Malang Sarr’ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı başardı.

Son olarak Thiago Silva transferini de duyuran Chelsea’nin bir sonraki hamlesi şimdiden merak konusu oldu.

THIAGO SILVA’NIN OYUN TARZI

Son 10 yılın dünya futbolundaki en başarılı savunmacıları arasında gösterilen Silva, Brezilya Milli Takımı ile yaşadığı başarıların yanı sıra İtalya, Fransa ve Brezilya’da futbol oynadı.

Brezilya ve Fransa basını tarafından ‘Canavar’ lakabı verilen Silva, hava toplarındaki ve ikili mücadelelerdeki etkisinin dışında, soğukkanlı ve teknik bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde takımı Bayern Münih’e yenilse de oyunuyla alkış toplayan Silva, Şampiyonlar Ligi finalinde bir takıma kaptanlık yapan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.

TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK YARATTIĞI KARİYER

Şampiyonlar Ligi kupasını kaçırmasına rağmen 8 yıl boyunca Paris Saint Germain ile 23 kupa topayan Silva, yedi kez Ligue 1’de Yılın Takımı’na girdi ve iki kez UEFA Yılın Takımı kadrosuna seçildi.

Brezilya’nın amatör liglerinde başlayan kariyerine orta saha oyuncusu olarak adım atan Silva, 20 yaşında geldiğinde Juventude takımında mevkisini stoper olarak belirledi.

Avrupa’ya adım atması fazla uzun sürmeyen Silva, Ocak 2005’te Porto’ya imza atsa da 6 ay sonra Rusya’nın Dinamo Moskova takımına gönderildi. Başarısız geçen Porto ve Moskova maceralarından sonra güvenini tazelemek için ülkesine dönen Silva, Fluminense’de forma giydiği 3 yıl boyunca adeta yeniden doğdu.

İKİNCİ AVRUPA ÇIKARMASINDA BAŞARI

2009 yılında Milan’la yeniden Avrupa arenasına dönen Silva, aynı zamanda Brezilya Milli Takımı’na da seçildi ve ülkesinde taraftarlar tarafından ligin en iyi futbolcusu ünvanını aldı.

Milan efsaneleri Paolo Maldini ve Franco Baresi’nin, Silva’yı öven sözlerinin ardından İtalyan ekibinin kilit oyuncusu haline geldi ve 50 yıl içinde kulübe kaptanlık yapan ilk yabancı olarak 2011’de Serie A şampiyonluğu yaşadı. İtalyan ekibinin 10 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Silva, San Siro’da geçirdiği 3 yılı sonunda 40 milyon euro bedelle PSG’ye transfer oldu ve Fransız devi ile yeni bir hikaye yazdı.