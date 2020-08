Chelsea musluğu açtı, şampiyonluk istiyor! Thiago Silva resmen…

Yaklaşık 8 yıl boyunca Paris Saint Germain forması giyen ve uzun süredir Fransız ekibinin kaptanlığını yapan ‘Canavar’ lakaplı Thiago Silva, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’ye transfer oldu.

PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıktıktan sonra Fransa’ya veda eden 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Manş Denizi’ni geçerek Ada’ya gitti.

Transferde art arda bombalar patlatan ve geçtiğimiz günlerde Ben Chilwell ve Malang Sarr transferlerini açıklayan Chelsea, Thiago Silva ile savunma bölgesini güçlendirmeyi başardı.

Chelsea ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Silva, “Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum ve onur verici bir mücadele için buradayım. Stamford Bridge’de oynamayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Paris ⇢ The Pride of London! @TSilva3 has arrived! #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/ssO5ZlA4Dw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020