Beşiktaş, Atakan Üner transferi açıkladı! Süratli, sağ ayağı tehlikeli…

Transfer çalışmalarını sürdürürken Türkiye’deki genç oyuncuları da tarayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner transferini açıkladı. Geçen hafta Altınordu ile 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, hemen ardından oyuncunun menajeriyle görüşmüş ve 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş için İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu, kendisini Beşiktaş’a bağlayan imzayı attı. Beşiktaş, Altınordu’ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

Kulüp 21 yaşındaki genç oyuncunun transferini özel bir video ile duyururken videoda Atakan Üner’in çocukluğunda da Beşiktaş taraftarı olmasına “#BabadanMiras” detayıyla vurgu yapıldı.

Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner transferini özel bir videoyla resmen açıkladı.pic.twitter.com/n4isD5bLXM — SKOR (@SozcuSkor) August 28, 2020

Denizli doğumlu genç oyuncu 2016’da profesyonel olurken 1 Temmuz 2018’de Altınordu’ya bedelsiz olarak transfer oldu. Beşiktaş’ın 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Atakan, geçen sezon 34 resmi maçta 4 gol attı, 8 de asist yaptı. Atakan, alt yaş milli takımlarında da görev yaptı.

Süratli, sağ ayağı güçlü…

Daha çok hücumda sağ kanatta görev yapan Atakan, zaman zaman sol kanatta da görev aldı. Çabuk bir oyuncu olarak öne çıkan ve tehlikeli savunma arkası koşularıyla rakip defans oyuncuları için bir tehdit oluşturan Atakan Üner, özellikle sağ ayağını etkili kullanırken yer yer ters ayağını kullanmaktan da çekinmiyor.