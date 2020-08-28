Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor’da

2019-2020 TFF Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayan ve bu sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Gaziantep ALG Spor, flaş bir transfere imza attı. Gaziantep ekibi, özellikle Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç’ı kadrosuna kattı.

Sabah saatlerinde Gaziantep’e gelen Aycan Yanaç, kulüple bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra kendisini bir yıllığına Gaziantep ALG Spor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Aycan Yanaç, Survivor’da yarıştığı dönemde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör tarafından eleştirilmişti. Güngör, “Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım; zannetmiyorum” demişti.

Güngör, “Corona virüsü ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?” ifadelerini kullanmıştı. Kariyerindeki tüm bu soru işaretlerine rağmen beklendiği üzere futbola dönen Aycan Yanaç, yeni takımı ALG Spor ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

‘Çok mutluyum ve gururluyum’

Çok mutlu olduğunu dile getiren Aycan Yanaç, “Böyle büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah benim için de, takım için de hayırlı olur. Çok heyecanlıyım. Uzun bir aradan sonra futbola geri döndüm. O kadar heyecanlıyım ki bir an önce sahaya girip oynamak istiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. İnşallah takım içinde kendim için de güzel bir birliktelik olur. Sakatlıksız, kazasız güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum. Ayrıca taraftarlara da bir mesajım var. Bende artık ALG Spor ailesinin üyesiyim. Bize her zaman destek olsunlar. Maçlara, tribünlere, stadımıza gelsinler, bizi yalnız bırakmasınlar” dedi.

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‘Aycan’ın futbol oynaması için en uygun takımız’

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ise Aycan Yanaç transferi ile çok daha güçlü bir takım olduklarını vurgulayarak, “Aycan Yanaç futbol oynamak istiyordu. Biz de onun gibi bir oyuncu transfer etmek istiyorduk. Aycan için, yani Aycan’ın futbol oynaması için de takımımız en uygun takımdı. Çünkü geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi’ne gidiyoruz ve biz Gaziantep olarak, ALG Spor olarak kadın futboluna çok önem veriyoruz. O yüzden çok zor olmadı bu transfer. Biz de Aycan’ı çok istiyorduk, o da bizi çok istiyordu. Sonuçta bu transfer oldu. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur” diye konuştu.